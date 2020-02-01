Çirkin saldırıyı kınıyoruz!

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Türk bayrağı yakan Yunan milletvekilini kınadı. Başbakan Tatar yaptığı yazılı açıklamada, önce Rum Yönetimi’nin koruması altındaki ELAM’ın 15 Kasım‘da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını yaktığını, şimdi de Avrupa Parlamentosu’nda ırkçı Altın Şafak Partisi üyesi Yunan milletvekilinin Türk Bayrağı’nı yırttığını anımsatarak, “Bunlar tesadüf değildir” dedi.Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ELAM ile Altın Şafak kullanılarak tahrik edilmeye çalışılıyoruz. Birileri bulanık suda balık avlama hayali kuruyor ama boşuna. Türk bayrağı hepimizindir. Türk bayrağı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları her yerde dalgalanmaya devam edecektir. Rum-Yunan ikilisi ne isterse yapsın, kiminle hangi bağı isterse kursunlar mavi vatandaki haklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz.



‘Protesto ediyorum’



Kalleşçe yapılanların dışında kimsenin Türk ulusunun, bağımsızlığının egemenliğinin, özgürlüğünün, güvenliğinin sembolü Türk bayrağına elini sürmesi mümkün değildir. Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtması kabul edilemez bir tahrik, Türk ulusuna karşı çirkin bir saldırıdır.”

Olayı kınadığını ve Avrupa Parlamentosunun, faşist Yunan milletvekilinin bu tutumu karşısında ciddi bir tepki ortaya koymamasını protesto ettiğine dikkat çeken Tatar, açıklamasını şöyle tamamladı:



“Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, ELAM ve Altın Şafak gibi faşist partileri kullanarak, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne saldırıp bundan sonuç elde etmeye çalışmaları asla bir sonuç vermeyecektir.”



‘Paçoz vekil haddini bil’



Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Avrupa Parlamentosu Yunan vekilinin Türkiye bayrağını yırtmasıyla ilgili açıklama yaptı. İzmir işgalden kurtarıldığında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yunanistan bayrağına karşı yapılanlara ”Bayrağı ters taşıyabilirler fakat yerde süründürmesinler. Bu bizim âdetlerimize yakışmaz” uyarısı yaptığını hatırlatan Taçoy şöyle devam etti: “Türkiyemizin bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu Yunan vekiline hatırlatırız ki; asil Türk milletiyiz. Türkiyemizin bayrağının altında huzur içerisinde yaşayan bir milletin ferdi olarak, şunu net olarak ifade etmek isterim ki; paçoz vekil, haddini bilsin. Irkçılığa karşı olduğunu bildiğimiz Avrupa Parlamentosu’nun, bu paçoz vekille ilgili ivedi şekilde yaptırım kararı alması gerekmektedir. Bayrağımıza uzanan eli kırmasını iyi biliriz.”