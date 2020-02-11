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    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘Düzenleme başlatılması için talimat verdim’
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    11.02.2020 - 07:00 |

    ‘Düzenleme başlatılması için talimat verdim’

    Başbakan Ersin Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seçme hakkı verilmesi konusunda yasal düzenleme yapılması talimatı verdiğini açıkladı.

    ‘Düzenleme başlatılması için talimat verdim’

    Başbakan Ersin Tatar, Londra yolculuğu öncesi İstanbul Havalimanı’nda açıklama yaptı.

    Başbakan Tatar, açıklamasında, “Yurt dışında yaşam süren vatandaşlarımıza seçme ve seçilme haklarının verilmesi sözümüzün arkasındayız. Hukukçularımızla görüştük, seçme hakkı konusunda yasal düzenleme başlatılması talimatını verdim. En kısa sürede, Anayasal değişiklik gerektiren seçilme hakkı konusunda da gerekeni yapma konusunda kararlılığımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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