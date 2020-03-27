En düşük maaş 5 bin TL oldu

Başbakan Ersin Tatar, hükümetin hazırladığı “Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.

Başbakan Tatar, bu paketin nisan ve mayıs ayları için hazırlandığını belirterek, sürecin ilerleyişine ve önlerini görebildikleri zaman başka paketlerin de açıklanabileceğini söyledi.

Başbakan Tatar, ekonomik program ile piyasaya 1 buçuk milyar TL kaynak yaratılacağını belirterek, ekonomik tedbirlerin bu süreçte devletin ayakta durabilmesi ve toplumsal dayanışma için gerekli olduğunu söyledi.

Tatar, “Şu anda kar etme zamanı değildir herkes hesabını kitabını yapsın faizleri aşağıya çeksin” diyerek, bankalara; “maaşlarda ciddi bir düşüş olacak, siz de tüketiciye borçluya yardımcı olun, biz de takipçisi olacağız” diye seslendi.

Gelirler düştü

Başbakan Tatar, korona virüs dolayısıyla alınan tedbirler ile ortaya ekonomik ve mali bir model çıktığını, devlet gelirlerinde azalma olduğunu ve tam olarak önlerini göremediklerini ifade ederek, “devlet gelirleri 550 milyon TL’den 200 milyon TL’lerin altına düştü. Bu yüzden iç kaynak kullanımı ve borçlanma olabilir” dedi.

“Kritik bir dönemden geçiyoruz, herkes fedakarlık yapmak durumundadır” diyen Tatar, kamuda ve emekli maaşlarında kesintilerin olacağını, bu çerçevede Nisan ve Mayıs aylarında en düşük maaşın 5 bin en yüksek maaşın da 8 bin 500 TL olacağını, elzem görevlerden ise kesinti yapılamayacağını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, Sayıştay konferans salonunda bakanlar kurulu üyeleriyle birlikte hükümetin hazırladığı ekonomik tedbirler paketini açıkladı.

‘Tedbir aldık’

Tatar, ekonomik paket ile kapanan işletmelere yönelik 100 milyon TL’lik bir fon elde edildiğini ve işletmelere destek sağlanacağını belirterek, ayrıca Kalkınma Bankası’ndan da fon kullanma hakları bulunduğunu, bu kaynağın orada olduğunu kaydetti.

Korona virüse karşı verilen mücadelede 34 yeni vaka olabileceğini, bunların tümünün otellerde gözlem altındaki Almanlarla teması olanlar olduğunu ve kesin testlerin ardından bu sayının daha az çıkacağına inanç belirten Tatar, alınan erken tedbirlerin bu hastalığın yayılmasının önüne geçtiğini, testlerin de yaygınlaşarak devam ettiğini, bu vakaların son bulacağını kaydetti.

Tatar, “Alınan tedbirler yapılan kontrollerle bu son bulacak. Alınan tedbirler hızlı oldu, ekonomi etkilendi ama zamanında alınan tedbirler de yaygınlaşmanın önüne geçti. Bizim için en önemli şey halk sağlığıdır, en hafif şekilde bu süreci atlatacağız” dedi.

Vekillerin maaşından yüzde 56 kesinti

- Net 5 bin TL.’nin altındaki maaşlara hiç bir kesinti yapılmayacaktır.

- Net 5 bin TL üzerinde olan maaşlardan %25 kesinti yapılacaktır.

- %25 kesinti yapıldıktan sonra, hiçbir maaş net 5 bin TL’nin altına düşmeyecektir.

- En yüksek maaş ise net 8,500 TL.’yi geçmeyecek şekilde kesintinin yüzdeliğine bakılmaksızın düzenlenecektir.

- Örneğin ; 5 bin TL. altında net maaş alan bir çalışandan kesinti yapılmazken, 6000 TL net maaş alan birinden %16, 10 Bin TL maaş alan bir kamu görevlisinden %25, başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve siyasi kamu görevlilerinin maaşlarından %56’ya varan kesintiler yapılmıştır.

- Devlet kurumlarında aktif, sürekli görev yürüten personelden maaş kesintisi yapılmayacaktır.

30 milyon TL’lik bütçe

Korona virüs ile mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere 30 milyon TL’lik hane halkı yardım ve derneklere yapılacak yardımların maliyeye geri çekildiğini ifade eden Tatar, ayrıca kamuda tüm çalışanlar ve emeklilerden yüzde 56’lara varan kesintiler yapılacağını söyledi.

Tatar, net 5 bin TL maaş altına kesinti yapılmayacağını, diğer maaşlara ise yüzde 25 kesinti yapılacağını, ancak maaşların 5 bin TL altına düşmeyecek şekilde ve en yüksek maaş 8 bin 5 olacak şekilde düzenleme yapıldığını kaydetti.

Başbakan bakanlar milletvekili gibi siyasi maaşlarda yüzde 56’ya varan kesintiler yapılacağını, Elzem görevlere ise maaş kesintisi yapılmayacağını ifade eden Tatar, HP’nin durdurulacağını, ek mesailerin yeniden düzenleneceğini belirtti.

Reel sektöre 750 milyon TL kaynak yaratılacağını, gelir vergisi günlük ödemelerinde yüzde 10 indirim yapılacağını, Bitkisel ve hayvansal üretime kredi ve hibe kullandırılacağını, Bankalardan da 100 milyon TL kaynak oluşturulacağını ifade eden Tatar, kredilerde ise 3 ay erteleme, Kredi kartı limitlerinin de gelire bakılmaksızın yüzde 25 artırılacağını söyledi.

Borçlar 1 ay faizsiz ötelenecek

Kredi kartı limitlerinin gelir belgesi aranmaksızın yüzde 25 artırılmasına imkan sağlamak üzere yasal düzenleme yapılmıştır.

Kredi kartı ile 26 Mart 2020 - 26 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılan akaryakıt, gıda ve sağlık harcamalarının faizsiz olacak şekilde bir ay ötelenecektir.

Kredi Kartı asgari ödeme tutarı üç aylık süre için %20 yerine %1 olarak uygulanacaktır.

Kredi kartlarına uygulanacak Türk lirası akdi faiz oranı aylık %2,35’ten %1’ düşürülmüş ve 3 aylık dönem için gecikme faizi uygulanmaması kararlaştırılmıştır.