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    HaberlerKıbrıs Haberleri Erhürman, İstanbul’da temaslarda bulunacak
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    17.02.2020 - 07:00 |

    Erhürman, İstanbul’da temaslarda bulunacak

    Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, bir dizi temasta bulunmak üzere bugün İstanbul’a gidiyor.

    Erhürman, İstanbul’da temaslarda bulunacak

    CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz gündemiyle Türkiye ve Avrupa medyasından bir grup gazeteciyle bir araya gelecek. Öğlen saatlerinde Beykent Üniversitesi’nde “Kıbrıs’ta Yeni Dönem” başlıklı bir konferans verecek olan Erhürman, akşam saatlerinde ise İstanbul’daki Kıbrıslı Türklerle buluşacak.

     

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