Erhürman, İstanbul’da temaslarda bulunacak

CTP’den verilen bilgiye göre, Erhürman, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz gündemiyle Türkiye ve Avrupa medyasından bir grup gazeteciyle bir araya gelecek. Öğlen saatlerinde Beykent Üniversitesi’nde “Kıbrıs’ta Yeni Dönem” başlıklı bir konferans verecek olan Erhürman, akşam saatlerinde ise İstanbul’daki Kıbrıslı Türklerle buluşacak.