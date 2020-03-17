‘İfadeleri alınacak’

Özersay şu ifadeleri kullandı:

“Polis Genel Müdürümüz ile görüştüm, ve karantinadaki kişilerin ziyaret edilmesi iddiasına dair adım atılmasını talep ettim. Az önce kendisinden aldığım bilgiye göre bu akşam sosyal medyaya yansıyan ve karantinada bulunan kişilerin ziyaret edildiğini belirten paylaşımda ismi geçenlerin polis tarafından ifadeleri alınacak. Kamuoyunun dikkatine.”

Dün bir grup kişi, gözlem altında tutulan arkadaşlarını ziyaret ettiklerini belirtmiş ve çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşmıştı.