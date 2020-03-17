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    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘İfadeleri alınacak’
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    17.03.2020 - 07:00 |

    ‘İfadeleri alınacak’

    Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, önceki gün bazı otellerde gözlem altında tutulan kişileri ziyaret eden bir grupla ilgili polisin işlem başlattığını açıkladı.

    ‘İfadeleri alınacak’

    Özersay şu ifadeleri kullandı:

    “Polis Genel Müdürümüz ile görüştüm, ve karantinadaki kişilerin ziyaret edilmesi iddiasına dair adım atılmasını talep ettim. Az önce kendisinden aldığım bilgiye göre bu akşam sosyal medyaya yansıyan ve karantinada bulunan kişilerin ziyaret edildiğini belirten paylaşımda ismi geçenlerin polis tarafından ifadeleri alınacak. Kamuoyunun dikkatine.”

    Dün bir grup kişi, gözlem altında tutulan arkadaşlarını ziyaret ettiklerini belirtmiş ve çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşmıştı.

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