Kazak sanatçıya onur ödülü

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, törene, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü, Dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.Törende, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yessenbayev ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yessenbayev’e Dr. Suat Günsel Altın Madalya Onur Ödülü’nü takdim etti. Ardından sergi kurdelesi kesildi. Sergi 6 Mart’a kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.