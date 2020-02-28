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    HaberlerKıbrıs Haberleri Kazak sanatçıya onur ödülü
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    28.02.2020 - 07:00 |

    Kazak sanatçıya onur ödülü

    Kazakistan sanatçısı Orazbek Yessenbayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı ‘Görünüm’ isimli farklı türlerde 50 eserden oluşan kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

    Kazak sanatçıya onur ödülü

    Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, törene, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü, Dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı.Törende, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yessenbayev ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Kazakistanlı sanatçı Orazbek Yessenbayev’e Dr. Suat Günsel Altın Madalya Onur Ödülü’nü takdim etti. Ardından sergi kurdelesi kesildi. Sergi 6 Mart’a kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

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