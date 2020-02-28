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    HaberlerKıbrıs Haberleri Kız İzci Örgütü Derneği’nin 50’nci Yıl Fotoğraf Sergisi
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    28.02.2020 - 07:00 |

    Kız İzci Örgütü Derneği’nin 50’nci Yıl Fotoğraf Sergisi

    Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, onursal başkanlığını da yaptığı KKTC Kız İzci Örgütü Derneği’nin 50’nci Yıl Fotoğraf Sergisinin açılışını yaptı.

    Kız İzci Örgütü Derneği’nin 50’nci Yıl Fotoğraf Sergisi

    Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan sergi, KKTC Kız İzci Örgütü’nün 50 yıllık sürecinde çekilen fotoğraflardan oluşturuldu. Serginin açılışında yaptığı konuşmada Meral Akıncı, Kıbrıs’ta izcilik faaliyetlerinin 1944 yılında Miss Traca Tailor tarafından başlatıldığını, 1969’da da Güner Necat tarafından Kız İzci Örgütü’nün kurulduğunu anlattı. Meral Akıncı, Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu Başkanı Claus Tegeder’i de ülkede görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    KKTC Kız İzci Örgütü’nün ilk kez 2019’da Dünya Bağımsız İzciler Federasyonu’na üye olduğuna işaret eden Meral Akıncı, başarılı faaliyetlerinden dolayı örgütü kutladı.

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