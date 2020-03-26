KKTC’deki turistler ülkelerine gitti

Başbakan Ersin Tatar, KKTC’de kalan turistlerle ilgili açıklamalarda bulundu.



Sözkonusu turistlerin 30’unun yapılan testler sonucu Covid -19 virüsü taşıdıklarının saptanması dolayısıyla karantinaya alındığını ifade eden Başbakan Tatar, “Bunların dışında kalan turistler ülkelerine döndü. Bu sürecin başarı ile tamamlanmasını sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.



‘Bütün tedbirleri aldık’



Başbakan Ersin Tatar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“Bütün Dünya ile birlikte bizler de corona virüsü dolayısı ile zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçten ne yazık ki pek çok ülke gibi bizim ülkemiz ve turizmimiz de olumsuz yönde etkilenmiştir.



Maalesef ülkemize gelen turistlerin bir bölümü olayın patlak vermesi ile burada kalmış ve bunlardan 30’u Covid-19 virüsü taşıdıklarının saptanması nedeniyle karantinaya alınmış ve gereken tedavilerine başlanmıştır.



Hükümetimiz bir taraftan toplum sağlığını korumak için gereken bütün tedbirleri alırken, diğer bir yandan da ülkemizde bulunan turistlerin geri dönmeleri için gereken yapıldı.



Şöyle ki; Bu sabah Alman ve Polonyalı turistlerden oluşan 457 kişilik turist grubu 3 uçakla Almanya’ya gönderilmiş bulunuyor.



Dün gece yarısı ise biri İsveç’e 160, diğeri de Almanya’ya 180 olmak üzere iki uçakla toplamda 340 kişilik bir grup daha ülkemizden ayrılmış olacaktır.

Fransa’ya hareket eden uçakla 52 kişinin daha ülkemizden ayrılması ile toplam 849 turist ülkelerine gönderilmiş oldu.”



‘Geçmiş olsun’



KKTC Başbakanı olarak öncelikle bu turistlerie geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyleyen Tatar, turistleri ailelerine ve sevdiklerine sağ salim ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Başbakan Ersin Tatar, söz konusu turistlerin ülkede kaldıkları süre içinde konaklamaları konusunda gereken bütün fedakarlığı yapan, turistlerin büyük bir kısmının yükünü çeken Salamis Bay Conti Otel ile diğer tüm otel yetkililerine, çalışanlarına, tüm sağlık görevlilerine, ulaşım sağlayanlara, havaalanı görevlilerine, polise, sivil savunma ve Kızılay teşkilatlarına, KITOB, KITSAB ile ilgili acentelere, ilgili belediyelere, bakanlara, bürokratlara, kamu ve özelde çalışanlarla diğer katkı koyan herkese teşekkür etti.



Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turist sağlığına verdiği önem ve sunduğu sağlık ve diğer hizmetler ile güvenilir bir turizm destinasyonu olduğunu bu vesileyle bütün Dünya’ya göstermiştir. Ülkemiz turizmi inanıyorum ki bu olaydan alnının akıyla çıkacak ve bundan sonra da çok daha fazla ülkeden turistler tarafından tercih edilecektir.” Dedi.



Başbakan Tatar, özelde turizmin güçlenerek bu olayları atlatması genelde ise ülke ekonomisinin ayağa kaldırılması için hükümetin gereken adımları atacağından kimsenin kuşkusu olmaması gerektiğini vurguladı.