İçişleri Bakanlığı’nın “Sosyal Konut Projeleri”nin tanıtım programına katılan Başbakan Ersin Tatar, bu gibi projelerin ülke çapında yapılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Başbakan Tatar, dünyanın her yerinde sosyal konutlara dair bir hassasiyet olduğunu dile getirerek İngiltere’yi örnek verdi. Kırsal kesim arsalarıyla ilgili daha önce bazı sıkıntılar olsa da binlerce gencin konut imkanına kavuştuğunu dile getiren Tatar, bu projeleri hayata geçirenleri de unutmamak gerektiğini anlattı.



İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın bu projeyi hayata geçirdiğini, öte yandan devlette devamlılığın da önemli olduğunu dile getiren Tatar, Cemal Bulutoğulları döneminde yapılan Haspolat’taki konutları hatırlattı. Tatar, bu konutları alanların döviz arttığından ödeme yapamadığı için bu daireleri satmak durumunda kaldığını anlattı.



‘Devamı gelecek’



“Maraş dünyanın yıldızı bir yer” diyen Tatar, bölgenin ileride çok değerleneceğini anlattı, bölgedeki konutlara başvuranların buna göre değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Tatar, projeden faydalanacakların bölgeye uyum sağlayacak ve günün sonunda verdiği sözü tutabilecek, ödeme yapabilecek kişilerden seçilmesi gerektiğini belirtti.

Konunun siyasallaştırılmaması gerektiğini dile getiren Tatar, bu konutların muteber, güvenilir, gerekli ödemeyi yapabilecek kişilere verilmesi gerektiğini söyledi. Projeye katkı koyan bürokratlara ve İçişleri Bakanı Baybars’a teşekkür eden Tatar, bu gibi projelerin ülke çapında yapılması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.



376 konut inşa edilecek



İçişleri Bakanlığı’nın “Sosyal Konut Projeleri” kapsamında ilk olarak Gazimağusa-Maraş ve Güzelyurt Sosyal Konut Projelerine başlanacak. Maraş’ın öncelikli bölge olarak belirlendiği projede, bu bölgeye ilk etapta toplam 376 konut inşa edilmesi hedefleniyor.



Proje kapsamında; dükkânlar, okul, sağlık ocağı, spor sahaları, parklar ve etüt merkezleriyle birlikte çağdaş yaşama dair ihtiyaçların karşılanması amaçlanıyor.



Kimler başvuracak



l KKTC vatandaşı olmak.

l 25 yaşını doldurmuş olmak, ya da 25 yaşından küçük olması durumunda evli olmak.

l Kendisinin eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının oturmaya elverişli tapulu bir konutu bulunmaması.

l Kendisinin eşinin veya velayeti altındaki çocuklarının konut yapımına elverişli arsa niteliği taşıyan arazisi bulunmamak.

l Sözleşme ile taksit yöntemi ile konut koçanı almamış olmak.

l Konut keşif maliyetinin yüzde 20’sini peşin ödeyebilecek mali imkâna sahip olmak.



Çelebi’yi kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, “Partinizin ismi Anavatan, Anavatan bizim her şeyimizdir” diyen Başbakan Tatar, KKTC’nin Türkiye’nin desteğiyle geliştiğini, kökleştiğini ve kendi ayakları üstünde durabilir noktaya geldiğini kaydetti.



Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin KKTC’nin daha da güçlenmesi gerektiğini gösterdiğini belirten Tatar, “Türkiye Cumhuriyetinin varlığı, bu bölgede lider ülke olması, Doğu Akdeniz’de bin 800 km ile en uzun sahil şeridine sahip olması, mavi vatandaki zenginlikleri çıkarma ve bunları KKTC’yle birlikte kullanma noktasındaki iradesi. Bütün bunlar bize zenginlik katıyor” diye konuştu.



Başbakan Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti.