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    HaberlerKıbrıs Haberleri ‘Panik yok ama tedbir almalıyız’
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    11.03.2020 - 07:00 |

    ‘Panik yok ama tedbir almalıyız’

    Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkede de korona virüsü görülmesinin ardından, Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı koruyucu önlemler ışığında ülkede önleyici adımların hızlı şekilde atılması gereken bir aşamada olunduğuna işaret ederek, “Kuşkusuz panik yapmaya değil, ama tedbir almaya gerek vardır” dedi.

    ‘Panik yok ama tedbir almalıyız’

    Herkesin, riskten korunmak için alması gereken önlemler de bulunduğuna dikkat çeken Akıncı, virüsün bulaşma riskini azaltmak ve korunmak için genel temizlik önlemlerinin titizlikle uygulanması gerektiğini; özellikle gerekmedikçe kalabalık ortamlara girilmemesinin de önemli bir tedbir olduğunu vurguladı.
    Akıncı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “Dünyayı tehdit eden korona virüs salgınına karşı alınan önlemler devam ederken, ülkemizde de ilk korona virüsü bir turistte saptandı. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı koruyucu önlemler ışığında ülkemizde önleyici adımların hızlı şekilde atılması gereken bir aşamadayız. Bunların yanı sıra, hepimizin riskten korunmak için almamız gereken önlemler de var. Virüsün bulaşma riskini azaltmak ve kendimizi korumak için genel temizlik önlemlerini titizlikle uygulamalıyız. Özellikle gerekmedikçe kalabalık ortamlara girilmemesi de önemli bir tedbirdir.”

    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
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