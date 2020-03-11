‘Panik yok ama tedbir almalıyız’

Herkesin, riskten korunmak için alması gereken önlemler de bulunduğuna dikkat çeken Akıncı, virüsün bulaşma riskini azaltmak ve korunmak için genel temizlik önlemlerinin titizlikle uygulanması gerektiğini; özellikle gerekmedikçe kalabalık ortamlara girilmemesinin de önemli bir tedbir olduğunu vurguladı.

Akıncı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “Dünyayı tehdit eden korona virüs salgınına karşı alınan önlemler devam ederken, ülkemizde de ilk korona virüsü bir turistte saptandı. Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı koruyucu önlemler ışığında ülkemizde önleyici adımların hızlı şekilde atılması gereken bir aşamadayız. Bunların yanı sıra, hepimizin riskten korunmak için almamız gereken önlemler de var. Virüsün bulaşma riskini azaltmak ve kendimizi korumak için genel temizlik önlemlerini titizlikle uygulamalıyız. Özellikle gerekmedikçe kalabalık ortamlara girilmemesi de önemli bir tedbirdir.”