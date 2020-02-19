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    HaberlerKıbrıs Haberleri Posta Dairesi’nde Tabak görevden alındı
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    19.02.2020 - 07:00 |

    Posta Dairesi’nde Tabak görevden alındı

    Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi Müdürü Sövüda Tabak, görevinden alındı.

    Posta Dairesi’nde Tabak görevden alındı

    Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, görevden alma bugünden itibaren geçerli olacak.

    AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik milletvekilleriyle buluşma sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı kapsamlı bir değerlendirme yaptı" dedi. Darbe tartışmalarını da değerlendiren Çelik, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesini aktarayım size... Bütün bu gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden saptırmaya yönelik. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır." dedi.
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