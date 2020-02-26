Satranç Şampiyonası’nda ödüller dağıtıldı

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu As Başkanı Ahmet Kansal, Cumhurbaşkanlığı Kupası Satranç Şampiyonası’nın uzun bir aradan sonra 2020 yılında yeniden düzenlenmesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başta olmak üzere, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Satranç düşünme, strateji geliştirme, plan proje yapma, öngörülü olabilme yeteneğini, fırsatları ve tehditleri görebilme, kavrama ve hızlı değerlendirme yapma yeteneğini geliştiren bir oyun” dedi.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından verildi. Cumhurbaşkanı Akıncı, turnuva baş hakemleri Ahmet Kansal ile Havva Doğan’ın plaketlerini de verdi.

KKSF AS Başkanı Ahmet Kansal, satranç sporuna katkısından dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür plaketi sundu.

Şampiyonaya katılan sporcular da turnuva anısına Cumhurbaşkanı Akıncı’ya satranç takımı hediye etti.