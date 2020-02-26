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    HaberlerKıbrıs Haberleri Satranç Şampiyonası’nda ödüller dağıtıldı
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    26.02.2020 - 07:00 |

    Satranç Şampiyonası’nda ödüller dağıtıldı

    Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu (KKSF) 2020 Cumhurbaşkanlığı Kupası Satranç Şampiyonası’nda dereceye girenlere madalya ve kupaları, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen törenle verildi.

    Satranç Şampiyonası’nda ödüller dağıtıldı

    Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu As Başkanı Ahmet Kansal, Cumhurbaşkanlığı Kupası Satranç Şampiyonası’nın uzun bir aradan sonra 2020 yılında yeniden düzenlenmesine öncülük eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başta olmak üzere, katkı koyan herkese teşekkür etti.

    Cumhurbaşkanı Akıncı, “Satranç düşünme, strateji geliştirme, plan proje yapma, öngörülü olabilme yeteneğini, fırsatları ve tehditleri görebilme, kavrama ve hızlı değerlendirme yapma yeteneğini geliştiren bir oyun” dedi.

    Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından verildi. Cumhurbaşkanı Akıncı, turnuva baş hakemleri Ahmet Kansal ile Havva Doğan’ın plaketlerini de verdi.

    KKSF AS Başkanı Ahmet Kansal, satranç sporuna katkısından dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür plaketi sundu.

    Şampiyonaya katılan sporcular da turnuva anısına Cumhurbaşkanı Akıncı’ya satranç takımı hediye etti.

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