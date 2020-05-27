Türkiye’den 2.3 milyarlık arma

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında, İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması imzalandı. Yaklaşık 2.3 milyar liralık kaynağın Türkiye’den KKTC’ye hibe ve kredi şeklinde aktarılmasını içeren anlaşma, ARMA Modeli olarak adlandırılan “Türkiye-KKTC Altyapı ve Reel Sektör İçin Mali İş Birliği Aracı” çerçevesinde oluşturuldu. Anlaşmanın video konferans yöntemiyle düzenlenen imza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, anlaşmanın Kovid-19 salgınının ekonomide açtığı yaraların hızla iyileştirilmesine destek verecek şekilde, güçlü bir gelecek projeksiyonuyla tasarlandığını söyledi.

Nitelikli projeler

Oktay, şunları söyledi: “Aylar süren titiz bir çalışmanın sonucunda oluşan, kısaca ‘ARMA Modeli’ olarak adlandırdığımız ‘Türkiye-KKTC Altyapı ve Reel Sektör İçin Mali İş Birliği Aracı’ ile birlikte, KKTC’de yürütülecek proje süreçlerini daha verimli şekilde icra etmeyi ve böylece projelerin katma değerini artırmayı amaçlıyoruz. ‘ARMA Modeli’ sayesinde KKTC’ye ekonomik büyüme ve kalkınmaya doğrudan katkı sağlayacak nitelikli projelerin kazandırılmasını amaçlıyoruz.”

Yükselme zemini

Oktay, “Anlaşma ile 2 milyar 288 milyon 976 bin lira tutarındaki mali kaynağı hibe ve kredi şeklinde aktarıyoruz. Anlaşma, savunma, altyapı ve reel sektör yatırımları harcamalarına ilave olarak, bütçe açığına katkı sağlayacak şekilde Turizm Kovid-19 Salgın Desteği Programı, Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi, Tarımsal Yatırım Desteği ve Zirai Kredi Programı ile Sanayici ve Küçük Esnaf-Zanaatkarlara Yönelik Kredi Programı’nı içermektedir” diye konuştu.

Törende KKTC Başbakanı Ersin Tatar da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Oktay ve Tatar, iki ülke arasındaki İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nı imzaladı.

Salgında başarı öyküsü yazıldı

Kovid-19 ile mücadelede birçok gelişmiş ülkenin ciddi sorunlar yaşadığına, ekonomi, üretim ve ticaret ilişkilerinin etkilendiğine işaret eden Oktay, “Dünya, böylesine zorlu bir sınavdan geçerken KKTC takdire şayan bir mücadele örneği sergilemiştir” dedi. Oktay, KKTC hükümetinin izlediği kararlı tutumun, halkın da desteğiyle bir başarı öyküsü ortaya koyduğunu, bir ayı aşkın süredir pozitif vaka görülmediğini kaydetti.