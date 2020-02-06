Ulus Devlet İngiltere

Kıbrıs sorunu üzerine yazıp çizen, kafa yoran uluslararası ilişkiler çalışan bireyler için anahtar kelime olabilecek ‘Brexit’ten esinlenerek ‘Fedexit’ başlıklı, 29.11.2018 tarihinde bir yazı kaleme almıştım. Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış için görüşmeler yapan İngiltere’nin hikayesi ve stratejisi üzerine bir yazıydı. Çözümü federasyon modelli bir birleşme üzerine planlayan, Kıbrıs Türk siyasetinde yerleri olan federasyonculara ‘güncel siyaset ve içinde bulunduğumuz örtülü görünür görünmez savaş federasyon fikrini öldürmüştür’ demiştim. Kıbrıs adasında iki toplumun birlikte yaşama fikri; Kıbrıs Cumhuriyeti tek taraflı Rum siyasilere geçtiği gün tarih olmuştur.



Garantör İngilizler



İngiltere 11 Şubat 1959 tarihinden itibaren Kıbrıs sorununa garantör ülke olarak taraftır. Ağrotur ve Dikelya üstlerindeki istihbarat varlığıyla da askeri varlığını Kıbrıs’ta sürdürmektedir. Garantörlükten kaynaklı haklarıyla da Kıbrıs müzakere sürecinde ve zirvelerde taraftır. Birleşik Krallığı menfaati doğrultusunda soruna bakışı ve stratejisi dönem dönem farklılıklar gösterse de iki istihbarat üssünün varlığı doğrultusunda tavrı nettir. Geçtiğimiz günlerde İngiltere 1973’te katıldığı Avrupa Birliği üyeliğinden 47 yıl sonra ayrıldı. Brexit süreci İngiliz iç siyasetinde hükümetlerin değişmesine erken seçimlerin olmasına sebep oldu. Atalarının Türk olduğu bilinen Boris Johnson gibi cesaretli çılgın bir siyasi kimlik Brexit’i gerçekleştirdi. Kıbrıs sorununa garantör olan İngiltere, Türkiye gibi AB’siz ulus devlet yapısına geri döndü.



Trump’ın Yorumu



İngiltere’nin Brexit kararı için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, basın mensuplarının Brexit sorusuna kısa ve net bir cevap vermişti: “İngiltere geri kalan ulus devletini korusun”. AB üyesi İngiltere’nin ulus devlet kimliğini kaybettiği sınırsız AB’nin parçası olarak demografisinin bozulduğunu düşünmüş olacak ki ulus devlet ve fikrine vurgu yapmıştır. Birleşik Krallık ve Küreselleşme Fikri Birleşik Krallık deniz yollarını kullanarak dünyada deniz aşırı sömürgeler yapmış, güneş batmayan ülke olarak anılmıştır. Sermayenin dünya üzerinde sınırsız bir şekilde varlık göstermesi fikrinin yılmaz savunucusu ve uygulayıcısı olmuştur. Gelinen noktada güneş batmayan ülke sınırsız dünyadan rahatsız olacak ki kara parçasını ve vatanını korumak için AB’den Brexit diyerek çıkmış sınırlarını koruma altına almıştır. Sermayenin geçişiyle birlikte terör ve kontrolsüz göçte ülkelerin demografik yapılarını ve emniyetlerine zarar verdiği bir gerçektir. İngiltere de ülkesini korumak adına AB’den ayrılmıştır.



Peki AB’nin en köklü ülkesinin bu kararı aldığı günümüzde Kıbrıs adası ve Kuzey Kıbrıs için AB üyeliği ve federasyon modelli çözüm fikri ne kadar sağlıklıdır? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ulus devlet olarak Doğu Akdeniz ve Ortadoğu siyasetindeki yerini güçlendirme ve stratejik olarak enerji koridoru olma rolüyle tanınma yoluna gitmesi daha sağlıklı olacağı aşikardır. Rum kesimi AB’nin finans batağı içinde, vizesiz geçişlerle kontrolsüz göçe maruz kalmaktadır. KKTC ulus devlet olarak garantörü Türkiye’yle çözüme çok ama çok yakındır..