28.04.2020 - 15:30 | | İHA
15 günlük bebek Corona'yı yendi
Adıyaman’da 3 günlükken corona virüs testi pozitif çıkan bebek, 11 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 15 gün önce dünyaya gelen ve henüz isim verilmeyen bebek, sarılık, kusma, beslenmesinde azalma ve burun akıntısı şikayetiyle tekrar hastaneye götürüldü.
Corona virüs (Covid-19) testi yapılan 3 günlük bebeğin testi pozitif çıktı. Bebek tedaviye alınırken, anne ve babanın testleri ise negatif çıktı. Bebeğin doğumuna giren doktor ve sağlık çalışanlarının da testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.
Bebek, 11 günlük tedavisinin ardından son 2 testi negatif çıkınca taburcu edildi. Sağlık çalışanlarının alkışları ile uğurlanan bebeğin evinde 14 gün karantinada olacağı öğrenildi.
Yerde bulduğu Türk bayrağını süpürgesine takarak işine devam ettiAntalya'da Uncalı Mahallesi’nde çalışan Konyaaltı Belediyesi temizlik işçisi, temizlik yaptığı sırada yerde Türk bayrağı buldu. Türk bayrağını yerden alarak süpürgesine takan işçi, işine kaldığı yerden devam etti. Gün boyu bu şekilde temizlik yapan Ergün Gelen isimli işçi, topladığı çöpleri çöp kutusuna boşaltırken, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntü izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.