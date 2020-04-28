BİST101.4400,17EURO 7,610,64USD60,18ALTIN385,07-0,05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKoronavirüs Haberleri 15 günlük bebek Corona'yı yendi
    ABONE OL
    28.04.2020 - 15:30 | | İHA

    15 günlük bebek Corona'yı yendi

    Adıyaman’da 3 günlükken corona virüs testi pozitif çıkan bebek, 11 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

    15 günlük bebek Corona'yı yendi

    Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 15 gün önce dünyaya gelen ve henüz isim verilmeyen bebek, sarılık, kusma, beslenmesinde azalma ve burun akıntısı şikayetiyle tekrar hastaneye götürüldü.

    Corona virüs (Covid-19) testi yapılan 3 günlük bebeğin testi pozitif çıktı. Bebek tedaviye alınırken, anne ve babanın testleri ise negatif çıktı. Bebeğin doğumuna giren doktor ve sağlık çalışanlarının da testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

    Bebek, 11 günlük tedavisinin ardından son 2 testi negatif çıkınca taburcu edildi. Sağlık çalışanlarının alkışları ile uğurlanan bebeğin evinde 14 gün karantinada olacağı öğrenildi.

    Yerde bulduğu Türk bayrağını süpürgesine takarak işine devam ettiAntalya'da Uncalı Mahallesi’nde çalışan Konyaaltı Belediyesi temizlik işçisi, temizlik yaptığı sırada yerde Türk bayrağı buldu. Türk bayrağını yerden alarak süpürgesine takan işçi, işine kaldığı yerden devam etti. Gün boyu bu şekilde temizlik yapan Ergün Gelen isimli işçi, topladığı çöpleri çöp kutusuna boşaltırken, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntü izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Bakan Koca duyurdu! Rusya'daki hasta tıp öğrencisi Türkiye'ye getirildi

    Son dakika... Bakan Koca duyurdu! Rusya'daki hasta tıp öğrencisi Türkiye'ye getirildi

    Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

    Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

    Okullar ne zaman açılıyor 2020, 4 Mayıs'ta açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ne zaman açıklama yapacak?

    Okullar ne zaman açılıyor 2020, 4 Mayıs'ta açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ne zaman açıklama yapacak?

    Sıradaki Haber