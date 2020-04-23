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    HaberlerKoronavirüs Haberleri Azerbaycan'daki 185 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi
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    23.04.2020 - 16:44 | | AA

    Azerbaycan'daki 185 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

    Azerbaycan'daki, aralarında 3 bebeğin de bulunduğu 185 Türk vatandaşı, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

    Azerbaycan'daki 185 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi
    Azerbaycan'daki 185 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi
    Azerbaycan'daki 185 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi
    Azerbaycan'daki 185 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Azerbaycan'dan Türk vatandaşlarını getiren THY "Kilis" uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

    Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü. Daha sonra bebek arabaları ve yolcuların valizleri uçaktan indirildi.

    Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti. Bu sırada bastonla yürüyen 59 yaşındaki Hanife Mandacı ile bazı erkek yolcuların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı taşıdığı görüldü.

    Yolcular, karantina sürecini geçirecekleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Zonguldak'a gönderildi.

    Gülhane Parkı’ndan Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
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