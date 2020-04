Koronalı grafitiler

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada ve Türkiye’de yaşayan çoğu insan sosyal mesafe gerekçesiyle kendini evine kapattı. Bu durumda da eskiden yürünecek yer bile kalmayan sokaklar ve caddeler bomboş kaldı. Bu durumu fırsat bilen dünyanın farklı yerlerindeki grafiti sanatçıları da sokaklara çıkarak karantina sonrasında görülebilecek pek çok eser bıraktı.

Londra, İngiltere











Sokak sanatçısı Lionel Stanhope, Londra’nın güney doğusundaki Ladywell Köprü’nün duvarına önceki aylarda Flaman ressam Jan Von Eyck’in 1433 yılına ait “Portrait of a Man in a Turban” adlı eserini yapmıştı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle Stanhope yaptığı murala önceki günlerde yeni bir güncelleme getirdi ve bunu Intagram hesabı aracılığıyla “Güvende kal” notuyla takipçileriyle paylaştı. Bu yeni güncellemede Stanhope, Jan Von Eyck’in tablosuna bir maske ekleyerek salgın süresince alınması gereken önlemlerden birini hatırlattı.



Amsterdam, Hollanda



Fake ismiyle tanınan grafiti sanatçısı ise sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla Amster- dam’daki bir binaya önceki günlerde “Super Nurse” adında bir eser bıraktı. Ayrıca sanatçı, Instagram hesabı aracılığıyla isteyenlerin bu duvar resmini www.highonspraypaint.com adresinden ücretsiz olarak indirip bastırabileceklerini duyurdu.









BERLİN, ALMANYA



Grafiti sanatçısı Eme Freethinker ise Berlin’deki Mauerpark’a yaptığı muralıyla sosyal medyanın ilgi odağı olan sanatçılardan biri. Freethinker, “Yüzüklerin Efendisi” serisinin karakterlerinden Gollum’u tuvalet kâğıdını eline alarak karakteriyle ikonikleşmiş “Değerlimiz” sözünü, konuşma baloncuğuyla resmetti. “Yüzüklerin Efendisi” serisinde yüzüğe olan tutkusu dolayısıyla aklını kaybeden ve yüzüğe sürekli “Değerlimiz” diyen Gollum’u bu şekilde çizen sanatçı, salgından olayı karantina haberlerinin gelmesiyle beraber insanların marketlere koşarak tuvalet kâğıtlarını stoklamasına gönderme yapıyor.







Los Angeles, ABD









Sanatçı Pony Wave, önceki ay Los Angeles’taki Venice sahiline bakan bir duvara maskeyle öpüşen bir çiftin muralını yaparak sosyal mesafeye dikkati çekmişti. Wave, bu eserini Instagram hesabından “Hepimiz birlikte yaşıyoruz. Kendimize bakmanın zamanı geldi. Gezegen ve yaşamamızda neler yaptığınıza bir göz atın” notuyla paylaşarak salgının ardından dünyadaki ve bireysel olarak gerçekleşecek değişimler konusunda kendimizi sorgulamamız gerektiğini vurguladı.



İSTANBUL, TÜRKİYE









Kien imzasıyla bilinen grafiti sanatçısı, önceki gün Instagram hesabından İstanbul, Ataşehir’de bir duvara çizdiği muralını takipçileriyle paylaştı. Kien yaptığı eserde, sanat dünyasından isimlerin farklı konseptlerde illüstrasyonlarını yapan ve Instagram’da @failunfailunmefailun ismiyle bilinen Ertan Atay’ın “Painters And Their Masks” serisinden esinlendi. Kien, bu seriden Van Gogh’u “Starry Night” tablosunun deseninden bir maske taktığı illüstrasyonu resmetti.