TÃ¼rk bilim insanÄ±ndan corona virÃ¼s ilaÃ§ araÅŸtÄ±rmalarÄ±na katkÄ± saÄŸlayacak proje

Ä°TÃœ Fen Bilimleri EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini de yÃ¼rÃ¼ten GÃ¼r, corona virÃ¼sle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda ABD Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji PolitikasÄ± Ofisi, ABD Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ± ve IBM ortaklÄ±ÄŸÄ± ile aÃ§Ä±lan proje Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na, UC Berkeley Ãœniversitesi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla "MolekÃ¼ler Dinamik SimÃ¼lasyonlarÄ± Kullanarak SARS-CoV-2 Spike Glikoproteininin HÃ¼creye BaÄŸlanma ve FÃ¼zyon MekanizmasÄ±nÄ±n AraÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± projesiyle katÄ±ldÄ±.

Ä°TÃœ Ulusal YÃ¼ksek BaÅŸarÄ±mlÄ± Hesap Merkezinin (UHeM) Ã¶z kaynaklarÄ±nÄ± kullanarak projenin yÃ¼rÃ¼tÃ¼cÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlenen GÃ¼r, bu Ã§alÄ±ÅŸmayla corona virÃ¼sÃ¼n insan hÃ¼crelerine baÄŸlanmasÄ±nÄ± saÄŸlayan proteininin henÃ¼z tÃ¼m detaylarÄ±yla bilinmeyen aktifleÅŸme mekanizmasÄ±nÄ± molekÃ¼ler dinamik simÃ¼lasyonlarÄ± ile modelledi. GÃ¼r'Ã¼n uluslararasÄ± modelleme projesine, baÅŸvurusundan 2 gÃ¼n sonra ABD'den destek geldi.

2016'da TÃ¼rkiye Bilimler Akademisince (TÃœBA) ÃœstÃ¼n BaÅŸarÄ±lÄ± GenÃ§ Bilim Ä°nsanÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼'ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼len GÃ¼r, bu projeyle corona virÃ¼sle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda uluslararasÄ± dÃ¼zeyde yapÄ±lan ilaÃ§ araÅŸtÄ±rmalarÄ±na katkÄ± saÄŸlamayÄ± hedefliyor.

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CORONA VÄ°RÃœSÃœN ÃœZERÄ°NDEKÄ° SPÄ°KE PROTEÄ°NÄ°N Ä°ÅžLEV MEKANÄ°ZMASI AYDINLATILIYOR

Ä°TÃœ Makina MÃ¼hendisliÄŸi Dr. Ã–ÄŸretim Ãœyesi Mert GÃ¼r, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼nyada corona virÃ¼s vakalarÄ± ve Ã¶lÃ¼mlerinin katlanarak arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dÃ¼nyanÄ±n her yerinde araÅŸtÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmesine raÄŸmen corona virÃ¼se karÅŸÄ± etkili bir ilacÄ±n henÃ¼z geliÅŸtirilmediÄŸini, acil olarak yeni ve Ã¶zgÃ¼n etki mekanizmalarÄ±na sahip ilaÃ§larÄ±n geliÅŸtirilmesine ihtiyaÃ§ olduÄŸunu belirtti.

Corona virÃ¼sÃ¼n temel olarak etrafÄ± zarla Ã§evrili bir kesecik olarak dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lebileceÄŸini ve bu keseciÄŸin Ã¼stÃ¼nde "spike proteini" denilen bir protein bulunduÄŸunu aktaran GÃ¼r, insan hÃ¼crelerinin zarÄ±nÄ±n yÃ¼zeyinde ise "ACE2" denilen bir reseptÃ¶r proteininin bulunduÄŸunu, anahtarÄ±n kilide uymasÄ± ve bu sayede kapÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± gibi, corona virÃ¼sÃ¼n spike proteininin de insan hÃ¼crelerinin ACE2 proteinine baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve virÃ¼sÃ¼n hÃ¼creye giriÅŸini saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Bu sÃ¼recin Ã¼Ã§ adÄ±mda Ã¶zetlenebileceÄŸini ifade eden Mert GÃ¼r, ÅŸu bilgileri verdi:

"Ä°lk olarak, spike proteinin ACE2'ye baÄŸlanmasÄ± ile virÃ¼s insan hÃ¼cresine tutunmuÅŸ oluyor. Tutunduktan sonra ise spike proteini mekanik hareketler gerÃ§ekleÅŸtirerek virÃ¼sÃ¼n ve insan hÃ¼cresinin zarlarÄ±nÄ± birleÅŸtirir. Zarlar birleÅŸince, keseciÄŸin iÃ§inin bir yere boÅŸaltÄ±lmasÄ± gibi, virÃ¼sÃ¼n iÃ§inde olan genetik materyali insan hÃ¼cresine boÅŸaltÄ±lmaktadÄ±r. BÃ¶ylece insan hÃ¼creleri enfekte olmakta ve hastalÄ±ÄŸa sebep olmaktadÄ±r. Spike proteinin bu karmaÅŸÄ±k iÅŸlev mekanizmasÄ± henÃ¼z tÃ¼m detaylarÄ± ile bilinmemektedir. Bu ise yeni ve Ã¶zgÃ¼n etki mekanizmalarÄ±na sahip ilaÃ§larÄ±n geliÅŸtirilmesine engel olmaktadÄ±r. Spike proteinin iÅŸlev mekanizmasÄ±n tÃ¼mÃ¼yle aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± durumunda protein iÅŸlevini durdurup hastalÄ±ÄŸa engel olabilecek Ã¶zgÃ¼n ve yeni ilaÃ§ tasarÄ±mlarÄ± mÃ¼mkÃ¼n olacak. Bu ihtiyaÃ§ Ã¼zerine proje ekibimiz, dÃ¼nyanÄ±n en ileri simÃ¼lasyon ve modelleme tekniklerini kullanarak spike protein Ã§alÄ±ÅŸma mekanizmasÄ±nÄ± tÃ¼m detaylarÄ± ile aydÄ±nlatma amacÄ±yla araÅŸtÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r."

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KOVÄ°D-19'UN Ä°NSAN HÃœCRESÄ°NE ENFEKTE OLMASI ENGELLENECEK

Dr. Ã–ÄŸretim Ãœyesi Mert GÃ¼r, proje kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek simÃ¼lasyonlarÄ±, konunun yÃ¼ksek aciliyeti ve Ã¶nemi sebebiyle 3 ay iÃ§erisinde tamamlamayÄ± hedeflediklerini dile getirerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ã‡alÄ±ÅŸmamÄ±zla corona virÃ¼sÃ¼n insan hÃ¼crelerine baÄŸlanmasÄ±nÄ± saÄŸlayan proteininin henÃ¼z tÃ¼m detaylarÄ±yla bilinmeyen aktifleÅŸme mekanizmasÄ±nÄ± dÃ¼nyada ilk defa molekÃ¼ler dinamik simÃ¼lasyonlarÄ±yla modelleyip aydÄ±nlattÄ±k. Elde ettiÄŸimiz sonuÃ§larÄ±mÄ±zÄ±n en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde corona virÃ¼s ilaÃ§ ve aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katkÄ±da bulunabilmesi iÃ§in uluslararasÄ± bir bilimsel dergide yayÄ±nlanmak Ã¼zere hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z makalenin yazÄ±m aÅŸamasÄ±nÄ± tamamlamak Ã¼zereyiz."

GÃ¼r, projeyle corona virÃ¼sÃ¼n insan hÃ¼cresini enfekte etme mekanizmasÄ±nÄ± herhangi bir aÅŸamada engelleyebilecek yÃ¶ntemlerin ve ilaÃ§ etki mekanizmalarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ±nÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

Corona virÃ¼s iÃ§in mevcut birÃ§ok Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n spike proteini ile ACE2 reseptÃ¶rÃ¼ arasÄ±ndaki anahtar-kilit etkileÅŸimini doÄŸrudan engellemeye odaklandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden GÃ¼r, "Fakat henÃ¼z kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ bir baÅŸarÄ± elde edilememiÅŸtir. YakÄ±n zamanda bu anahtar-kilit uyumunu doÄŸrudan engelleyebilecek etkin bir ilacÄ±n geliÅŸtirilememesi ihtimali de bulunmaktadÄ±r. Bu yÃ¼zden virÃ¼sÃ¼n insan hÃ¼cresine baÄŸlanmasÄ±nÄ± saÄŸlayan spike proteininin Ã§alÄ±ÅŸma mekanizmasÄ±nÄ± durdurabilecek alternatif yÃ¶ntemlerin ve ilaÃ§ etki mekanizmalarÄ±nÄ±n belirlenmesine acil ihtiyaÃ§ vardÄ±r." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

"MOLEKÃœLER DÄ°NAMÄ°K SÄ°MÃœLASYONLARINI 'SÃœPER BÄ°LGÄ°SAYARLARDA' GERÃ‡EKLEÅžTÄ°RÄ°YORUZ"

Protein Ã§alÄ±ÅŸma mekanizmasÄ±nÄ± durdurabilecek bir ilacÄ±n geliÅŸtirilmesi iÃ§in Ã¶ncelikle sÃ¶z konusu mekanizmanÄ±n nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve nasÄ±l durdurulabileceÄŸinin belirlenmesi gerektiÄŸini aktaran GÃ¼r, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Proteini bir bisiklet gibi dÃ¼ÅŸÃ¼necek olursanÄ±z; bisikleti durdurmak iÃ§in tekerleÄŸe Ã§omak sokmak Ã§ok etkili bir yÃ¶ntemdir. Fakat bisikletin nasÄ±l Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, baÅŸka bir deyiÅŸle tekerleÄŸin dÃ¶nmesi ile bisikletin hareket ettiÄŸini bilmezseniz tekerleÄŸe Ã§omak sokmak aklÄ±nÄ±za gelmezdi. Ä°lacÄ± da tekerleÄŸe sokulan bir Ã§omak gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rseniz, Ã¶ncelikle proteininin Ã§alÄ±ÅŸma mekanizmasÄ±nÄ±n tÃ¼m detaylarÄ±yla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerekmektedir. Bunu yapmak iÃ§in ekibimiz, molekÃ¼ler dinamik simÃ¼lasyonlarÄ± denilen, biyolojik sistemleri insan vÃ¼cudunda bulunduklarÄ± ortamlarda gerÃ§ek zamanlÄ± olarak tÃ¼m detaylarÄ± ile modelleyebilen ileri dÃ¼zey bir teknik kullanmaktadÄ±r. SÃ¶z konusu molekÃ¼ler dinamik simÃ¼lasyonlarÄ±nÄ±, dÃ¼nyanÄ±n en ileri teknolojiye ve yÃ¼ksek kapasiteye sahip ABD'deki Comet ve Stampede sÃ¼per bilgisayarlarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirmekteyiz. Bu Ã§erÃ§evede, spike proteininin reseptÃ¶re baÄŸlanmasÄ±, yapÄ±sal deÄŸiÅŸime uÄŸramasÄ± ve hÃ¼cre zarÄ± ile etkileÅŸmesi fizyolojik ÅŸartlar altÄ±nda gerÃ§ek zamanlÄ± olarak molekÃ¼ler dinamik simÃ¼lasyonlarÄ±yla modellenecektir ve bÃ¶ylelikle spike proteinin Ã§alÄ±ÅŸma mekanizmasÄ±nÄ±n tÃ¼m detaylarÄ± keÅŸfedilecektir."

"CORONA VÄ°RÃœSLE MÃœCADELEYE Ã–NEMLÄ° KATKI SAÄžLAYACAÄžIZ"

Mert GÃ¼r, 21. yÃ¼zyÄ±lda karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan salgÄ±n hastalÄ±klarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±na ve bilim dÃ¼nyasÄ±nÄ±n ileriki yÄ±llarda bu artÄ±ÅŸÄ±n devamÄ±nÄ± Ã¶n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§ekerek, "Ã‡alÄ±ÅŸmamÄ±z, geleneksel kabul gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ilaÃ§ hedeflerine alternatif ilaÃ§ hedeflerinin hÄ±zlÄ± ve etkin ÅŸekilde keÅŸfi yÃ¶nÃ¼nde etkili bir adÄ±m olacaktÄ±r. Bu Ã§erÃ§evede, projemiz corona virÃ¼se karÅŸÄ± geliÅŸtirilecek ilaÃ§lar iÃ§in ortaya Ã¶zgÃ¼n ilaÃ§ hedefleri ve etki mekanizmalarÄ± sunacaktÄ±r. BÃ¶ylelikle, dÃ¼nyanÄ±n corona virÃ¼sle mÃ¼cadelesine son derece Ã¶nemli bir katkÄ± saÄŸlanacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Projenin desteklenmeye karar verilmesinin 2 gÃ¼n gibi olaÄŸandÄ±ÅŸÄ± kÄ±sa bir sÃ¼rede tamamlanmasÄ±nÄ±n ABD'nin alternatif ilaÃ§ baÄŸlanma bÃ¶lgelerinin corona virÃ¼sle mÃ¼cadeledeki yerini Ã¶nemsediÄŸini gÃ¶sterdiÄŸini vurgulayan GÃ¼r, "HÄ±zlÄ± destek kararÄ±nda, projemizin Ã¶zgÃ¼n bir yÃ¶ntem Ã¶nermesi ve halihazÄ±rda Ä°TÃœ UHeM Ã¶z kaynaklarÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ Ã¶n Ã§alÄ±ÅŸmalar ile saÄŸlam bir temele dayandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n son derece etkili olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. AyrÄ±ca, bu desteÄŸin TÃ¼rk bilim insanlarÄ±na duyduklarÄ± gÃ¼venin de gÃ¶stergesi olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.