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    HaberlerKoronavirüs Haberleri Vuhan’da koronavirüs nedeniyle hastanede yatan hasta kalmadı
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    26.04.2020 - 16:10 | | DHA

    Vuhan’da koronavirüs nedeniyle hastanede yatan hasta kalmadı

    Çin’de bir sağlık yetkilisi, corona virüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde hastanede virüs nedeniyle yatan hasta sayısının sıfıra düştüğünü açıkladı.

    Vuhan’da koronavirüs nedeniyle hastanede yatan hasta kalmadı

    Çin resmi haber ajansı Xinhua’da yer alan habere göre, bir sağlık yetkilisi, corona virüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin’in Vuhan kentinde hastanede virüs nedeniyle yatan hasta sayısının sıfıra düştüğünü açıkladı.

    Vuhan’da durumu ciddi olan son hastanın Cuma günü iyileşmesiyle birlikte corona virüs hastalarının sayısının sıfıra düştüğü belirtildi. Kentin bulunduğu Hubey bölgesinde ise koronavirüs hastalarının sayısının ilk kez 50’den aşağı düştüğü ve bölgede 20 günden fazla bir süredir yeni vakanın bildirilmediği açıklandı.

    ÇİN’DE SON DURUM

    Çin’de toplamda 82 bin 827 teyit edilmiş vaka bildirildi, 77 bin 394 kişi iyileştikten sonra hastanelerden taburcu edildi. 801 kişi ise halen tedavi altında.

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