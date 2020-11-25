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25.11.2020 - 15:05 |

+1 Fest ile yeni konser serisi

Bu Perşembe akşamı başlayacak ve dört hafta sürecek olan “+1 FEST” ile özlenen konser deneyimi evlere taşınacak. Şanışer, Duman, Adamlar ve Pentagram’ın yer alacağı online festival; @artibir instagram hesabı üzerinden 26 Kasım- 17 Aralık arası her Perşembe akşamı saat 22.00’de yayınlanacak.

+1 Fest ile yeni konser serisi

@artibir Instagram hesabı üzerinden yayınlanacak ve farklı müzik türlerinden önemli isimleri evlerimize konuk edecek yeni konser serisi “+1 FEST” bu Perşembe akşamı başlıyor. Dört hafta sürecek olan festivalde canlı performanslar saat 22.00’de başlayacak.

 Müzik keyfine +1 olmak üzere başlatılan +1 FEST buluşmalarının ilk konuğu ŞanışerSokrat St ile birlikte 26 Kasım Perşembe akşamı @artibir Instagram hesabı üzerinden müzikseverlerle buluşacak.

 Bu konseri takip edecek ikinci performans ise Türkiye’nin en sevilen gruplarından Duman tarafından gerçekleştirilecek. Türk rock müziğinin önemli gruplarından Duman, 3 Aralık Perşembe akşamı sevenleriyle buluşacak.

 Serinin üçüncü konseri, Adamlar ile 10 Aralık Perşembe akşamı yine @artibir Instagram hesabından canlı gerçekleşecek. +1 FEST canlı konserleri, 17 Aralık’ta Pentagram konseriyle tamamlanacak.

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