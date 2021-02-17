+1 Fest'ten altı hafta sonu boyunca konser programı

@artibir Instagram hesabı üzerinden yayınlanan ve çok sevilen isimleri evlerimize konuk eden konser serisi “+1 FEST”, Şubat ve Mart ayı boyunca 6 hafta sonu gerçekleştireceği konserlerle evdeki müzik keyfine +1 olacak.

Türk müziğinin özgün müzisyeni Cem Adrian, pop müziğin en önemli kadın yorumcu ve söz yazarlarından Göksel, benzersiz sahne performansıyla Ceza ve Türk alternatif müziğine yeni bir soluk getiren Adamlar +1 FEST sahnesinin Şubat ayı konukları olacak.

Mart ayında ise sırasıyla her cuma cumartesi Türk rock müziğinin en iyi seslerinden Fatma Turgut, rap müziğin sevilen isimlerinden No.1, güçlü sesi ve yorumu çok beğenilen Melek Mosso, Türkiye’nin en köklü gruplarından Pentagram, yükselişini istikrarla sürdüren Şanışer Sokrat St. ile beraber sahnede olacak. Mart ayının son +1 FEST konserlerinde ise kariyerine dört başarılı albümle pek çok hit şarkı sığdıran Mabel Matiz ve son şarkısı “Sallan” ile adından söz ettiren Xir müzikseverlerle buluşacak. Sürpriz bir ismin performansıyla sona erecek olan +1 FEST’in yeni durakları son konserin ardından açıklanacak.

+1 FEST Line-Up

19 Şubat - Cem Adrian

20 Şubat - Göksel

26 Şubat - Ceza

27 Şubat – Adamlar - Youtube Konseri

5 Mart – Fatma Turgut

6 Mart – No.1

12 Mart – Melek Mosso

13 Mart - Pentagram

19 Mart - Şanışer

20 Mart – Mabel Matiz

26 Mart - Xir

27 Mart – Sürpriz İsim