%100 Music Presents Chill-Out Festival Istanbul 2020 için geri sayım
Katılımcılarını her yıl farklı deneyimlerde buluşturan Türkiye’nin 1 numaralı festivali Chill-Out Festival, %100 Music sunumuyla 15. yılının buluşmasında 5 Eylül’de Garden Fiesta’da gerçekleşecek. %100 Music presents Chill-out Festival Istanbul 2020, sahne önüne kurulacak 2, 3 ve 4 kişilik boxlar ile sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak İstanbul'da düzenlenen ilk festival olma özelliğini sizlerle paylaşacak.
Festivalde bu yıl sahne alacak isimler ise: Elektronik müzikteki “estetik anlayışını” sorgulayan müzik oluşumu ''Oceanvs Orientalis’’; geleneksel doğu kökenli enstrümanların kullanımını elektronik öğelerle birleştirerek bambaşka ufuklar aralayan BaBa ZuLa; oryantal, etnik ve ruhani sesleri eşsiz görsellerle birleştiren Majnoon; Lounge FM ve Chill-Out Festival’in kurucusu Cantanca; küçük çaplı girişimlerle başlayan müzikal yolculuklarını geniş kapsamlı performanslar serisine çeviren Mousike ve topladığı "Eski Dünya" tınılarını modern hayata uyarlayan Menachem 26.
Bugüne kadar yerli / yabancı yüzlerce müzisyeni aynı sahnede buluşturan Chill-Out Festival, yine gün boyunca en iyi müziği, açıkhavada eşsiz bir atmosferde, tamamen sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bir araya getirecek. Müzikseverlerin maskeleriyle katılacağı festivalin alanı ise düzenli olarak Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı gümüş iyon teknolojisi ile dezenfekte edilecek.
Lounge FM’in raﬁne müzik seçkisinin, alışılmış yüksek hizmet kalitesi ve eşsiz bir kitle ile hayat bulacağı bu muhteşem festivalin sınırlı sayıdaki biletleri Biletix'te satışta.