17. radyo boğaziçi Müzik Ödülleri dijital plaftormda

1992’de “Türkiye’nin ilk ve en iyi üniversite radyosu” diyerek yayın hayatına başlayıp

heyecanla devam eden “radyo boğaziçi”, düzenlediği organizasyonlarda daima en iyisini ve en kalitelisini yapmayı hedefliyor. Düzenlenen organizasyonlar içerisinde Boğaziçi Üniversitesi’ne damgasını vuran radyo boğaziçi Müzik Ödülleri Töreni, müzik dünyasının en iyilerini ödülleriyle buluşturuyor.

1 Mart 2019 – 29 Şubat 2020 tarihleri arasında çıkan bütün albüm, single ve EP’lerin dinlenip; güncel blog sitelerinin, podcast’lerin, radyo programlarının ve festivallerinin incelenerek belirlendiği 17. radyo boğaziçi Müzik Ödülleri adaylıkları, bu yıl ilk kez www.rbmuzikodulleri.com üzerinden oylandı. 10 Nisan - 19 Haziran tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve radyo boğaziçi dinleyicilerinin verdiği oylar, Türkiye’nin EN’lerini belirledi!

Normal şartlar altında 7 Mayıs’ta, kazanan isimler ve öğrencilerin katılımıyla Boğaziçi Üniversitesi BÜMED Üst Bahçe’nin büyüleyici atmosferinde yapılması beklenen fakat pandemi şartlarından dolayı ertelen törenin tarihi 26 Aralık olarak belirlendi.

radyo boğaziçi Müzik Ödülleri Töreni ilk kez dijital platformda!

Geçmiş senelerden farklı olarak kazananlar, bu sene 26 Aralık Cumartesi günü saat 19.30’da radyo boğaziçi YouTube kanalında ( youtube.com/radyoboun ) canlı yayınlanacak olan dijital ödül töreni esnasında açıklanacak ve fiziksel tören deneyimi neredeyse birebir şekilde dijital platforma aktarılmış olacak.

Türkiye’nin en kaliteli yapımlarının seçildiği bu törende, geçtiğimiz yıllarda Sertab Erener, Sıla, Kenan Doğulu, Ezhel, Göksel, Can Bonomo, Gülşen, Edis, Ceza, Mor ve Ötesi ve Okan Bayülgen gibi isimler ödül aldı.