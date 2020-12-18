2020 Everest İlk Roman Ödüllü Herkesin Bir Hikâyesi Vardır! çıktı

İrfan Saruhan, İstanbul genelevi ile Sinop Kapalı Cezaevi’nde özgürlükleri kısıtlanmış insanları dönüşümlü olarak anlatırken onların hikâyelerini de bir kesişme noktasına doğru, her adımda tempoyu artırarak yaklaştırıyor. Ustalıkla kurgulanmış karakterlerin son derece canlı ve doğal çizildiği romanda Güzelce ve Artiz'in zor aşkına, Şükrü Efendi ile Bilal'in baba-oğul ilişkisine, Ali'nin, Binnaz'ın ve Hamza'nın birbirinden çetin hayatlarına şahit olacaksınız.



Herkesin Bir Hikâyesi Vardır! tamamlanamayacağı bilinen bir yapbozun, acıyan bir ülkenin gerçeği.