2020’nin kültür sanat karnesi

Pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılında kültür sanat, dijital ortama transfer edildi. Bu süreçte pek çok festival, konser, tiyatro ve opera temsili çevrimiçi platformlarda seyirci karşısına çıktı. Hem müzik hem film festivalleri hem konserler iptal edildi, bu alanda çalışanlar işsiz kaldı. Türkiye’de sahne sanatları alanında üreten sanat emekçilerinin çoğu taksi şoförlüğü, garsonluk gibi mesleklere yöneldi.



Ancak sonbaharın gelmesiyle ve vaka sayısının artmasıyla birlikte kafe ve restoranlar da kapandı, bu alana yönelenler ikinci kez işsiz kaldı. Tüm bunların yanında pandemide sosyal yaşama veda edenler kitaplara ve online platformlardaki yapımlara yöneldi. Bu süreçte, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED), Türkiye’nin kitap üretimi konusunda temmuz ayında toplamda 60 milyondan fazla kitap üreterek tüm zamanların temmuz rekorunu kırdığını duyurdu. Çoğu kitap eğitim alanında olsa da, bu durum her şeye rağmen olumlu bir gelişmeydi...

İşte yılın olaylarından bir seçki...





2 Ocak

157 milyonluk tabloya yırtık



Pablo Picasso’nun İngiltere’deki Tate Modern’de sergilenen ve 157 milyon Türk lirasını (2 milyon sterlin) bulan “Bust of Woman” tablosu saldırıya uğradı. 1944 tarihli tabloya saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan kişi gözaltına alındı.

4 Ocak



Zagor’un Türkiye yayıncısına veda



“Zagor”, “Tom Braks”, “Mister No”, “Kızılmaske”, “Mandrake” ve daha sayısız bir sürü kahramanın hikayesinin Türkçeye kazandırılmasını sağlayan Tay Yayınları’nın sahibi Sezen Yalçıner yaşamını kaybetti.

7 Ocak

‘Davulcuların davulcusu’na veda



Kanadalı üçlüsü Rush’ın, davul setinin başındaki isim Neil Peart, beyin kanserine (Glioblastoma) yenik düşerek 67 yaşında hayatını kaybetti.9 Ocak Sabahattin Ali’nin “Kürk Mantolu Madonna” adlı kitabı Yapı Kredi Yayınları’nda 100’üncü baskısını yaptı.

18 Ocak

Uzmanlar, aralık ayında İtalya’nın kuzeyindeki Piacenza’daki Ricci Oddi adlı galerinin dış duvarında bulunan tablonun 23 yıl önce çalınan Gustav Klimt’in “The Portrait of a Lady” adlı eseri olduğunu doğruladı.



5 Şubat



Kirk Douglas’a veda

Hollywood’un Altın Çağı’nın yıldızlarından Kirk Douglas, 103 yaşında hayatını kaybetti.

10 Şubat

Oscar, “Parazit”e 92. Akademi Ödülleri’nde En İyi Film Oscar’ı Bong Joon-ho imzalı “Parazit”in oldu. Güney Kore yapımı film, bu dalda Oscar kazanan İngilizce olmayan ilk filmdi ve tarihe geçti.

29 Şubat

Da Vinci sergisine 1.1 milyon ziyaretçi

Louvre Müzesi, ölümünün 500’üncü yıldönümü dolayısıyla önceki yıl açtığı “Leonardo Da Vinci Extravaganza” sergisini 1.1 milyon kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

29 Şubat

Altın Ayı ‘There Is No Evil’a Mohammad Rasoulof’un imzasını taşıyan İran yapımı “There Is No Evil”, Berlin Film Festivali’nden büyük ödül Altın Ayı ile döndü.

2 Mart

Louvre kapandı

Louvre Müzesi, koronavirüs nedeniyle ziyaretçilerine kapılarını kapattı.

19 Mart

Bazı müzeler açıldı

Tüm dünyayı etkisini alan koronavirüs nedeniyle dünyada ve ülkemizdeki müzeler geçici olarak kapatıldı. Bunun üzerine aralarında Louvre Müzesi, British Müzesi, Rijksmuseum ve Sakıp Sabancı Müzesi’nin de yer aldığı pek çok müze koleksiyonlarını ve sergilerini sanatseverlere açtı.

21 Mart

Kenny Rogers veda etti

70’li ve 80’li yılların country ve pop müzik efsanelerinden biri olan Kenny Rogers 81 yaşında hayata veda etti.

25 Mart

Manu Dibango öldü

Usta caz müzisyen, söz yazarı ve besteci Manu Dibango koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti.

28 Mart

Bob Dylan’dan yeni şarkı

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ABD’li müzisyen Bob Dylan, sekiz yıl aradan sonra kendi bestelediği “Murder Most Foul” adlı şarkıyı yayınladı.





12 Haziran

Banksy’nin grafitisi bulundu

Fransa’nın başkenti Paris’te 2015 yılında yaşanan Bataclan saldırıları anısına, konser salonunun kapısına sokak sanatçısı Banksy’nin yaptığı ve 2019’da çalınan grafitinin İtalya’da bulunduğu açıklandı.

17 Haziran

CSO’ya genç şef

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) şefliğine, orkestranın yardımcı şefliğini yürüten Cemi’i Can Deliorman getirildi. 36 yaşındaki Deliorman, CSO tarihinin en genç şefi unvana sahip oldu.

23 Haziran

‘Meryem Ana’ tablosu tanınmaz hale geldi

İspanya’da mobilya restorasyonu yapan biri, barok sanatçı Bartoleme Esteban Murillo’ya ait “Immaculate Conception” adlı tablonun kopyasını temizleme işlemi sırasında esere zarar verdi.

14 Temmuz

Adalet Ağaoğlu’nu kaybettik

Türkçe edebiyatın en önemli kalemlerinden Adalet Ağaoğlu, 92 yaşında hayata veda etti.

30 Temmuz

Türkiye’nin en güzel rekoru

Dört meslek birliğinin çatı kuruluşu olan ve binin üzerinde kitap yayıncısı üyesi bulunan Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Başkanı Münir Üstün, Türkiye’nin kitap üretimi konusunda temmuz ayında toplamda 60 milyondan fazla kitap üreterek tüm zamanların temmuz rekorunu kırdığını duyurdu.

26 Ağustos

‘Brava’ demek yasak

Viyana Devlet Operası, salgının yayılımının önüne geçmek için izleyicilerin temsil sırasında arya sona erdiğinde “bravo” ve “brava” şeklinde bağırmalarını yasakladı.

29 Ağustos

Kansere yenik düştü

Marvel Sinematik Evreni’nin ilk siyahi süper kahramanı “Black Panther”i canlandıran Amerikalı aktör Chadwick Boseman, 4 yıldır mücadele ettiği kolon kanserine yenik düşerek 43 yaşında hayata veda etti.

13 Eylül

Altın Aslan, “Nomadland”in Pandemiye rağmen fiziksel olarak düzenlenen Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan Chloe Zhao’nun yönettiği yol filmi “Nomadland”e verildi.

27 Eylül

Sezonu iptal etti

ABD’nin önde gelen opera kurumu New York Metropolitan (MET) Opera 2020-21 opera-bale sezonunu tümüyle iptal ettiğini ve perdelerini Eylül 2021’de açacağını kamuoyuna duyurdu.

2 Ekim

Baş karakter Vellani

Marvel Studios, “Ms. Marvel” dizisinin baş karakterinin Kanadalı oyuncu Iman Vellani olduğunu açıkladı. Vellani, dizide Marvel Sinematik Evreni’nin ilk Müslüman süper kahramanı Pakistanlı-Amerikalı genç Kamala Khan’ı canlandıracak.

8 Ekim

31. Haldun Taner Öykü Ödülü Suerdem’e

Milliyet Gazetesi tarafından bu yıl 31’incisi düzenlenen 2020 Haldun Taner Öykü Ödülü, Nurhan Suerdem’in “Maruzatım Var” adlı öykü kitabına verildi.

9 Ekim

Nobel Edebiyat Ödülü Glück’ün

Nobel Edebiyat Ödülü’nü bu yıl Amerikalı şair Louise Glück aldı.

31 Ekim

Sean Connery 90 yaşında öldü

İlk Bond ve hâlâ Bond denince ilk akla gelen isim… 1962 yapımı “Dr. No”dan itibaren altı kez Bond’u canlandıran Sean Connery, 90 yaşında hayatını kaybetti.

3 Aralık

CSO’ya yeni bina

Dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yeni binasının 3 Aralık’ta tarihi açılışı yapıldı.

9 Aralık

Edebiyat dünyasında #MeToo Hareketi

Yazar Hasan Ali Toptaş’ın birlikte çalıştığı pek çok insana cinsel taciz gerçekleştirdiği oraya çıktı. Bu durum edebiyat dünyasında “#MeToo Hareketi’ne dönüştü. Birçok tweetin ardından yayın dünyasında çalışan kadınlar Toptaş ve farklı yazarlar tarafından uğradıkları taciz ve cinsel saldırıları ifşa etmeye başladı.

12 Aralık

Yeni kahraman Fox

DC Comics, yeni çizgi roman serisinde Batman’in maskesini takacak bir sonraki kahramanın Tim Fox isminde siyah bir adam olacağını açıkladı.

13 Aralık

Kybele, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde

Türkiye’den 1960’lı yıllarda İsrail’e götürülerek satılan ve yaklaşık 60 yıl sonra Türkiye’ye getirilen 1700 yıllık Kybele heykeli, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilendi.

14 Aralık

Casusluk dünyasının unutulmaz ismi John Le Carre’ye veda

Casusluk romanlarının yazarı, 1931 doğumlu John Le Carre, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşama veda etti.

Türkiye’nin Elvis’ini kaybettik

Türkçe rock müziğin ilk temsilcilerinden, Türkiye’nin Elvis’i olarak tanınan Erkut Taçkın, yaşamını yitirdi.

25 Aralık

Yangından sonra ilk ayin

Fransa’nın başkenti Paris’in en çok ziyaret edilen Notre-Dame Katedrali’nde, yangının yaşandığı 15 Nisan 2019’dan beri ilk defa Noel vesilesiyle bir ayin düzenlendi.

27 Aralık

Klarnet ustasına veda

Türkiye’nin önemli klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı, 90 yaşında hayatını kaybetti. Sadece Türkiye’de değil yurt dışında da tanınan Kandıralı, müzik hayatında 150 kadar plak, 20’den fazla kaset çıkarmıştı.

28 Aralık

Kapılarını açtı

Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi’nin bir yıllık restorasyondan sonra kapıları ziyaretçilere açıldı.