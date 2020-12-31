2020’nin kültür sanat karnesi
Tarih kitaplarındaki sayfaların çoğunu kaplayacak 2020’de kültür sanatın karnesi de pek iyi değildi... Kültür sanat dünyası önemli kayıplar verdi; müzeler kapandı, sanat alanında üretenler işsiz kaldı... İşte geride bıraktığımız 2020’de kültür sanatın payına düşenler...
Pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılında kültür sanat, dijital ortama transfer edildi. Bu süreçte pek çok festival, konser, tiyatro ve opera temsili çevrimiçi platformlarda seyirci karşısına çıktı. Hem müzik hem film festivalleri hem konserler iptal edildi, bu alanda çalışanlar işsiz kaldı. Türkiye’de sahne sanatları alanında üreten sanat emekçilerinin çoğu taksi şoförlüğü, garsonluk gibi mesleklere yöneldi.
Ancak sonbaharın gelmesiyle ve vaka sayısının artmasıyla birlikte kafe ve restoranlar da kapandı, bu alana yönelenler ikinci kez işsiz kaldı. Tüm bunların yanında pandemide sosyal yaşama veda edenler kitaplara ve online platformlardaki yapımlara yöneldi. Bu süreçte, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED), Türkiye’nin kitap üretimi konusunda temmuz ayında toplamda 60 milyondan fazla kitap üreterek tüm zamanların temmuz rekorunu kırdığını duyurdu. Çoğu kitap eğitim alanında olsa da, bu durum her şeye rağmen olumlu bir gelişmeydi...
İşte yılın olaylarından bir seçki...
2 Ocak
157 milyonluk tabloya yırtık
Pablo Picasso’nun İngiltere’deki Tate Modern’de sergilenen ve 157 milyon Türk lirasını (2 milyon sterlin) bulan “Bust of Woman” tablosu saldırıya uğradı. 1944 tarihli tabloya saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan kişi gözaltına alındı.
4 Ocak
Zagor’un Türkiye yayıncısına veda
“Zagor”, “Tom Braks”, “Mister No”, “Kızılmaske”, “Mandrake” ve daha sayısız bir sürü kahramanın hikayesinin Türkçeye kazandırılmasını sağlayan Tay Yayınları’nın sahibi Sezen Yalçıner yaşamını kaybetti.
7 Ocak
‘Davulcuların davulcusu’na veda
Kanadalı üçlüsü Rush’ın, davul setinin başındaki isim Neil Peart, beyin kanserine (Glioblastoma) yenik düşerek 67 yaşında hayatını kaybetti.9 Ocak Sabahattin Ali’nin “Kürk Mantolu Madonna” adlı kitabı Yapı Kredi Yayınları’nda 100’üncü baskısını yaptı.
18 Ocak
Uzmanlar, aralık ayında İtalya’nın kuzeyindeki Piacenza’daki Ricci Oddi adlı galerinin dış duvarında bulunan tablonun 23 yıl önce çalınan Gustav Klimt’in “The Portrait of a Lady” adlı eseri olduğunu doğruladı.
5 Şubat
Kirk Douglas’a veda
Hollywood’un Altın Çağı’nın yıldızlarından Kirk Douglas, 103 yaşında hayatını kaybetti.
10 Şubat
Oscar, “Parazit”e 92. Akademi Ödülleri’nde En İyi Film Oscar’ı Bong Joon-ho imzalı “Parazit”in oldu. Güney Kore yapımı film, bu dalda Oscar kazanan İngilizce olmayan ilk filmdi ve tarihe geçti.
29 Şubat
Da Vinci sergisine 1.1 milyon ziyaretçi
Louvre Müzesi, ölümünün 500’üncü yıldönümü dolayısıyla önceki yıl açtığı “Leonardo Da Vinci Extravaganza” sergisini 1.1 milyon kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.
29 Şubat
Altın Ayı ‘There Is No Evil’a Mohammad Rasoulof’un imzasını taşıyan İran yapımı “There Is No Evil”, Berlin Film Festivali’nden büyük ödül Altın Ayı ile döndü.
2 Mart
Louvre kapandı
Louvre Müzesi, koronavirüs nedeniyle ziyaretçilerine kapılarını kapattı.
19 Mart
Bazı müzeler açıldı
Tüm dünyayı etkisini alan koronavirüs nedeniyle dünyada ve ülkemizdeki müzeler geçici olarak kapatıldı. Bunun üzerine aralarında Louvre Müzesi, British Müzesi, Rijksmuseum ve Sakıp Sabancı Müzesi’nin de yer aldığı pek çok müze koleksiyonlarını ve sergilerini sanatseverlere açtı.
21 Mart
Kenny Rogers veda etti
70’li ve 80’li yılların country ve pop müzik efsanelerinden biri olan Kenny Rogers 81 yaşında hayata veda etti.
25 Mart
Manu Dibango öldü
Usta caz müzisyen, söz yazarı ve besteci Manu Dibango koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti.
28 Mart
Bob Dylan’dan yeni şarkı
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ABD’li müzisyen Bob Dylan, sekiz yıl aradan sonra kendi bestelediği “Murder Most Foul” adlı şarkıyı yayınladı.
12 Haziran
Banksy’nin grafitisi bulundu
Fransa’nın başkenti Paris’te 2015 yılında yaşanan Bataclan saldırıları anısına, konser salonunun kapısına sokak sanatçısı Banksy’nin yaptığı ve 2019’da çalınan grafitinin İtalya’da bulunduğu açıklandı.
17 Haziran
CSO’ya genç şef
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) şefliğine, orkestranın yardımcı şefliğini yürüten Cemi’i Can Deliorman getirildi. 36 yaşındaki Deliorman, CSO tarihinin en genç şefi unvana sahip oldu.
23 Haziran
‘Meryem Ana’ tablosu tanınmaz hale geldi
İspanya’da mobilya restorasyonu yapan biri, barok sanatçı Bartoleme Esteban Murillo’ya ait “Immaculate Conception” adlı tablonun kopyasını temizleme işlemi sırasında esere zarar verdi.
14 Temmuz
Adalet Ağaoğlu’nu kaybettik
Türkçe edebiyatın en önemli kalemlerinden Adalet Ağaoğlu, 92 yaşında hayata veda etti.
30 Temmuz
Türkiye’nin en güzel rekoru
Dört meslek birliğinin çatı kuruluşu olan ve binin üzerinde kitap yayıncısı üyesi bulunan Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Başkanı Münir Üstün, Türkiye’nin kitap üretimi konusunda temmuz ayında toplamda 60 milyondan fazla kitap üreterek tüm zamanların temmuz rekorunu kırdığını duyurdu.
26 Ağustos
‘Brava’ demek yasak
Viyana Devlet Operası, salgının yayılımının önüne geçmek için izleyicilerin temsil sırasında arya sona erdiğinde “bravo” ve “brava” şeklinde bağırmalarını yasakladı.
29 Ağustos
Kansere yenik düştü
Marvel Sinematik Evreni’nin ilk siyahi süper kahramanı “Black Panther”i canlandıran Amerikalı aktör Chadwick Boseman, 4 yıldır mücadele ettiği kolon kanserine yenik düşerek 43 yaşında hayata veda etti.
13 Eylül
Altın Aslan, “Nomadland”in Pandemiye rağmen fiziksel olarak düzenlenen Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan Chloe Zhao’nun yönettiği yol filmi “Nomadland”e verildi.
27 Eylül
Sezonu iptal etti
ABD’nin önde gelen opera kurumu New York Metropolitan (MET) Opera 2020-21 opera-bale sezonunu tümüyle iptal ettiğini ve perdelerini Eylül 2021’de açacağını kamuoyuna duyurdu.
2 Ekim
Baş karakter Vellani
Marvel Studios, “Ms. Marvel” dizisinin baş karakterinin Kanadalı oyuncu Iman Vellani olduğunu açıkladı. Vellani, dizide Marvel Sinematik Evreni’nin ilk Müslüman süper kahramanı Pakistanlı-Amerikalı genç Kamala Khan’ı canlandıracak.
8 Ekim
31. Haldun Taner Öykü Ödülü Suerdem’e
Milliyet Gazetesi tarafından bu yıl 31’incisi düzenlenen 2020 Haldun Taner Öykü Ödülü, Nurhan Suerdem’in “Maruzatım Var” adlı öykü kitabına verildi.
9 Ekim
Nobel Edebiyat Ödülü Glück’ün
Nobel Edebiyat Ödülü’nü bu yıl Amerikalı şair Louise Glück aldı.
31 Ekim
Sean Connery 90 yaşında öldü
İlk Bond ve hâlâ Bond denince ilk akla gelen isim… 1962 yapımı “Dr. No”dan itibaren altı kez Bond’u canlandıran Sean Connery, 90 yaşında hayatını kaybetti.
3 Aralık
CSO’ya yeni bina
Dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olacak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yeni binasının 3 Aralık’ta tarihi açılışı yapıldı.
9 Aralık
Edebiyat dünyasında #MeToo Hareketi
Yazar Hasan Ali Toptaş’ın birlikte çalıştığı pek çok insana cinsel taciz gerçekleştirdiği oraya çıktı. Bu durum edebiyat dünyasında “#MeToo Hareketi’ne dönüştü. Birçok tweetin ardından yayın dünyasında çalışan kadınlar Toptaş ve farklı yazarlar tarafından uğradıkları taciz ve cinsel saldırıları ifşa etmeye başladı.
12 Aralık
Yeni kahraman Fox
DC Comics, yeni çizgi roman serisinde Batman’in maskesini takacak bir sonraki kahramanın Tim Fox isminde siyah bir adam olacağını açıkladı.
13 Aralık
Kybele, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde
Türkiye’den 1960’lı yıllarda İsrail’e götürülerek satılan ve yaklaşık 60 yıl sonra Türkiye’ye getirilen 1700 yıllık Kybele heykeli, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilendi.
14 Aralık
Casusluk dünyasının unutulmaz ismi John Le Carre’ye veda
Casusluk romanlarının yazarı, 1931 doğumlu John Le Carre, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında yaşama veda etti.
Türkiye’nin Elvis’ini kaybettik
Türkçe rock müziğin ilk temsilcilerinden, Türkiye’nin Elvis’i olarak tanınan Erkut Taçkın, yaşamını yitirdi.
25 Aralık
Yangından sonra ilk ayin
Fransa’nın başkenti Paris’in en çok ziyaret edilen Notre-Dame Katedrali’nde, yangının yaşandığı 15 Nisan 2019’dan beri ilk defa Noel vesilesiyle bir ayin düzenlendi.
27 Aralık
Klarnet ustasına veda
Türkiye’nin önemli klarnet sanatçısı Mustafa Kandıralı, 90 yaşında hayatını kaybetti. Sadece Türkiye’de değil yurt dışında da tanınan Kandıralı, müzik hayatında 150 kadar plak, 20’den fazla kaset çıkarmıştı.
28 Aralık
Kapılarını açtı
Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi’nin bir yıllık restorasyondan sonra kapıları ziyaretçilere açıldı.