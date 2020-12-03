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03.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

2021 Oscar’ları yüz yüze

Akademi’den ve ABC’den bir temsilci, Variety dergisine yaptığı açıklamada 2021 Oscar Ödülleri’nin dijital platformlar aracılığıyla değil yüz yüze verileceğini belirtti.

2021 Oscar’ları yüz yüze

Derginin Akademi’deki kaynakları, sienamalar kapalı kalsa bile törenin baharda düzenleneceğini ve organizatörlerin etkinliğin her zaman olduğu gibi devam etmesini sağlamaya odaklandıklarını söyledi. Ancak kaynaklar, törenin detayları ve tedbirlere ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

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