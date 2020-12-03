2021 Oscar’ları yüz yüze

Derginin Akademi’deki kaynakları, sienamalar kapalı kalsa bile törenin baharda düzenleneceğini ve organizatörlerin etkinliğin her zaman olduğu gibi devam etmesini sağlamaya odaklandıklarını söyledi. Ancak kaynaklar, törenin detayları ve tedbirlere ilişkin bir açıklamada bulunmadı.



