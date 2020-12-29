24. İstanbul Tiyatro Festivali sona erdi

Hem sahnelerde hem de festivalin çevrimiçi platformu online.iksv.org adresinde izleyicilerle buluşan festivalde 14 Kasım – 28 Aralık tarihleri arasında 14 fiziki ve 11 çevrimiçi yapım sahnelendi. Festivalin fiziki gösterilerini 2500’e yakın kişi, çevrimiçi gösterilerini ise 13 bin’i aşkın kişi izledi.

Festivalin çevrimiçi gerçekleşen açılış töreni 10 bin kişiye erişti

24. İstanbul Tiyatro Festivali’nin açılış töreni pandemi sebebiyle çevrimiçi ortamda gerçekleşti. 14 Kasım Cumartesi akşamı festivalin web sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan tören, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın açış konuşmasıyla başladı. Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu ve İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz’ın konuşmalarının ardından tören, festivalin bu yılki Onur Ödülleri’nin sahipleri Belçikalı yönetmen Ivo van Hove; dansçı, koreograf Geyvan McMillen ve yönetmen Işıl Kasapoğlu’nun mesajlarının ardından sona erdi. Festivalin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayımlanan çevrimiçi tören 10.000’i aşkın kişiye erişti.

Festival, açılışını Diagonale Ascendante ile yaptı

24. İstanbul Tiyatro Festivali, 14 Kasım Cumartesi akşamı Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşen açılış gösterisi Diagonale Ascendante ile başladı. Fransız topluluk Retouramont tarafından Fabrice Guillot koreografisiyle hayata geçirilen projede dansçılar Nathalie Tedesco ve Fanny Gombert’in YapıKredi bomontiada’nın dış cephesindeki performansı ücretsiz olarak izleyicilerle buluştu.

Festivalde 18 yerli yapımın prömiyeri gerçekleşti

Festival bu yılki programında pandemiden olumsuz etkilenen yerli topluluklara geniş yer açtı. Festivalin Yerli Yapımlar Gösteri Sponsoru ENKA Vakfı, festival kapsamında fiziki mekânlarda ve çevrimiçi platformda gösterilen 20 yerli yapıma destek verdi. Bu 20 yapımın 18’i festivalde prömiyerini gerçekleştirdi. Festivalde sahnelenen bir başka yerli oyun Dumrul ile Azrail ise Tekfen Holding’in Özel Gösteri Sponsorluğu’nda izleyiciyle buluştu.

Fiziki gösteriler sahnelerde, çevrimiçi projeler online.iksv.org adresinde izlendi

Festivalin fiziki performansları COVID-19 önlemleri altında DasDas, Fişekhane, Moda Sahnesi, Zorlu PSM, YapıKredi bomontiada, Caddebostan Kültür Merkezi, Surp Vortvots Vorodman Kilisesi gibi mekânlarda; tüm Türkiye’den ve dünyadan erişilebilen çevrimiçi performanslar ise online.iksv.org adresinde izleyiciyle buluştu.

Ücretsiz Öğrenme ve Gelişim Programı söyleşileri İKSV YouTube kanalında yayımlandı

Festivalin Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında YouTube'da yayımlanan panel, atölye çalışması, söyleşi, okuma tiyatrosu gibi ücretsiz yan etkinlikleri festival boyunca 5000 kişi izledi.