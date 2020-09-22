2500 yıllık açılmamış 27 lahit

Çalışmalarını sürdüren arkeologlar, 14 lahit daha bulunduğu açıkladı. Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, Kahire’nin doğusundaki antik Saqqara nekropolünde arkeologlar tarafından gömüldüğü zamandan bu yana hiçbir şekilde açılmamış 27 lahit keşfediliğini ifade etti. El Anani, lahitlerin iyi korunmuş olduğunu ekledi. Lahitlerin MÖ 943-MÖ 716 yılları arasında hüküm süren 22. Hanedanlık dönemine tarihlendiği ve kimlere ait olduğuna ilişkin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağı kaydedildi. l DHA