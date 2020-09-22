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22.09.2020 - 07:00 |

2500 yıllık açılmamış 27 lahit

Mısır’ın başkenti Kahire yakınlarındaki antik Saqqara nekropolünde çalışan arkeologlar, bu ayın başlarında 13 lahit bulmuştu.

2500 yıllık açılmamış 27 lahit

Çalışmalarını sürdüren arkeologlar, 14 lahit daha bulunduğu açıkladı. Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, Kahire’nin doğusundaki antik Saqqara nekropolünde arkeologlar tarafından gömüldüğü zamandan bu yana hiçbir şekilde açılmamış 27 lahit keşfediliğini ifade etti. El Anani, lahitlerin iyi korunmuş olduğunu ekledi. Lahitlerin MÖ 943-MÖ 716 yılları arasında hüküm süren 22. Hanedanlık dönemine tarihlendiği ve kimlere ait olduğuna ilişkin yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağı kaydedildi. l DHA

 

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