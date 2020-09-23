328 özel tiyatroya 12 milyon TL destek

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü internet sitesindeki bilgiye göre; bu yıl 83 çocuk oyunu, 335 profesyonel ve 55 geleneksel kategoride toplam 390 özel tiyatro, proje desteği başvurusu yaptı. Bakanlığın Değerlendirme Komisyonu, özel tiyatrolara tarihin en büyük yardım miktarı olan toplam 12 milyon lira ödeneğin, 75 çocuk oyunu, 199 profesyonel ve 54 geleneksel olmak üzere toplam 328 özel tiyatro ile bu zamana kadar bir sanat sezonunda destek sağlanan en yüksek sayıda projeye dağıtılmasına karar verdi. Değerlendirme Komisyonu’nca, yardım yapılması uygun görülen projelerden Türk oyun yazarlarına ait olanlarına 4 bin lira tutarında ek katkı sağlandı. 2020’de profesyonel kategoride destek sağlanan 199 özel tiyatrodan 171’inin, yani yaklaşık yüzde 86’sının projesi Türk oyun yazarlarına ait eserler olduğu belirlendi. Erdal Beşikçioğlu’nun “Tatbikat Sahnesi”, Yurdaer Okur’un “Entropi Sahne”, Behzat Uygur’un “Uygur Tiyatro” destek alan tiyatrolar arasında yer aldı.