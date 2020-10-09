39. İstanbul Film Festivali başladı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali dünya sinemasının en yeni örnekleri, ülkemizden en iyi belgeseller, usta yönetmenlerin son filmleri ve yeni keşiflerin aralarında bulunduğu 40 filmden oluşan zengin programıyla yeniden sinema salonlarında sinemaseverlerle buluşacak. Festival kapsamındaki birçok film gösterimi yönetmen ve ekiplerinin katılımıyla sinema salonlarında yapılacak.
39. İstanbul Film Festivali, 9-20 Ekim tarihlerinde hem çevrimiçinde hem de yeniden sinema salonlarında izleyicilerle buluşuyor. Filmekimi, pandemi nedeniyle bu yıl festival galalarıyla birleşiyor. Ulusal Belgesel Yarışması ve Paribu’nun tema sponsoru olarak destek verdiği Filmekimi Galaları filmleri Cinemaximum Nişantaşı City’s ve Kadıköy Sineması’nın yanı sıra festivalin çevrimiçi gösterim sitesi filmonline.iksv.org’da da erişime açılıyor. Uluslararası Yarışma filmleri ise yalnızca filmonline.iksv.org üzerinden izlenebiliyor. COVID-19 önlemleri doğrultusunda filmler için gişelerden basılı bilet alınamayacak, sinema biletleri satış işlemleri yalnızca biletix.com adresi üzerinden yapılıyor. Çevrimiçi gösterimlerin biletleri yalnızca filmonline.iksv.org adresinden alınabiliyor.
FİLMEKİMİ BU YIL FESTİVALİN BİR PARÇASI: FİLMEKİMİ GALALARI
İstanbul Film Festivali’nin en sevilen bölümlerinden Galalar bu yıl pandemi nedeniyle Filmekimi’yle bir araya geldi; geniş kitlelere seslenen, ünlü yıldızların usta yönetmenlerle buluştuğu, merakla beklenen, ödüllü filmler, Türkiye prömiyerlerini Filmekimi Galaları’nda yapacak. Filmekimi Galaları’na tema sponsoru olarak Paribu destek veriyor.
- İnsan Sesi / The Human Voice / Pedro Almodóvar
- Pinokyo / Pinocchio / Matteo Garrone / İtalya, Fransa, İngiltere
- Önsezi Kitabı / The Book of Vision / Carlo Hintermann / İtalya, İngiltere, Belçika
- Alabora / Surge / Aneil Karia / İngiltere
- Anne Gibi / Asa ga Kuru / True Mothers / Naomi Kawase / Japonya
- Günler / Rizi / Days/ Tsai Ming-liang / Tayvan
- 85 Yazı / Eté 85 / Summer of 85 / François Ozon / Fransa, Belçika
- Alelade Bir Yuva / Nowhere Special / Uberto Pasolini / İtalya, Romanya, İngiltere
- Umudun Dili / Persian Lessons / Vadim Perelman / Rusya, Almanya
- Undine / Christian Petzold / Almanya, Fransa
- İyi Bir Eş Olmanın Yolları / La bonne épouse / How To Be A Good Wife / Martin Provost / Fransa
- Yaramaz Çocuk / Enfant Terrible / Oskar Roehler / Almanya
- Kaçan Kadın / Domangchin yeoja / The Woman Who Ran / Hong Sang-soo / Güney Kore
- Körkütük / Druk / Another Round / Thomas Vinterberg / Danimarka
- Ter / Sweat / Magnus von Horn / Polonya, İsveç
- Nomadland / Chloé Zhao / ABD
Festivalde Yarışma Heyecanı
39. İstanbul Film Festivali’nde yarışma heyecanı 9 Ekim’de başlayacak. Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması’nda ödül kazanan filmler, 20 Ekim akşamı açıklanacak. Uluslararası Yarışma filmleri yalnızca festivalin çevrimiçi platformu filmonline.iksv.org’da gösterilecek.
Uluslararası Yarışma’da Altın Lale için yarışacak filmler:
- Mickey ve Ayı / Mickey and the Bear / Annabelle Attanasio / ABD
- Sarı Hayvan / Um Animal Amarelo / A Yellow Animal / Felipe Bragança / Brezilya, Portekiz
- Luxor / Zeina Durra / Mısır, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri
- Sanctorum / Joshua Gil / Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Katar
- Koza / Kokon / Cocoon / Leonie Krippendorff / Almanya
- Oğul-Ana / Pesar-Madar / Son-Mother / Mahnaz Mohammadi / İran, Çek Cumhuriyeti
- Yabancı / Exil / Exile / Visar Morina / Almanya, Belçika, Kosova
- Denizaltısı da Olsun İsteyen Cam Temizleyici / Window Boy Would Also Like to Have a Submarine / Alex Piperno / Uruguay, Arjantin, Brezilya, Hollanda, Filipinler
- Yankılar / Bergmál / Echo / Rúnar Rúnarsson / İzlanda, Fransa, İsviçre
- Öteki Kuzu / The Other Lamb / Malgorzata Szumowska / İrlanda, Belçika, ABD
- Atlantis / Valentyn Vasyanovych / Ukrayna
- Kuş Dili / Mowa Ptaków / Bird Talk / Xawery Zulawski / Polonya
Halk Ödülü Geri Dönüyor
39. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma ’da ilk kez çevrimiçi verilecek Halk Ödülü’nü kazanacak filmi belirlemek üzere yine çevrimiçinden oy verilebilecek. Ödülü kazanan film, 20 Ekim’de yapılacak ödül töreninde açıklanacak.
ULUSAL BELGESEL YARIŞMASI
İstanbul Film Festivali’nin belgesel sinemayı ve belgeselcileri desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması’nda en iyi filme 10.000 TL değerinde En İyi Belgesel Ödülü verilecek.
Ulusal Belgesel Yarışması’nda yer alan filmler:
- Göbeklitepe Sakinleri / Sedat Benek
- Ah Gözel İstanbul / Zeynep Dadak
- Kadınlar Ülkesi / Şirin Bahar Demirel
- Kuyudaki Taş / Gökçin Dokumacı
- Miss Holokost Survivor / The Pageant / Eytan İpeker
- Mimaroğlu / Serdar Kökçeoğlu
- Muhammed Ali / Nursen Çetin Köreken, Ümit Köreken
- Asfaltın Altında Dereler Var! / Yasin Semiz
- Tenere / Hasan Söylemez
- Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü / Alper Şen
- Maddenin Halleri / Deniz Tortum
Yarışma Dışı
Hayalimdeki Sahneler / Metin Akdemir
İyi ki Yapmışım / Selçuk Metin
Sinema Gösterimleri
39. İstanbul Film Festivali, Cinemaximum City’s Nişantaşı ve Kadıköy Sineması salonlarında her gün üç gösterim yapacak. Sinema salonlarında tüm Filmekimi Galaları ve Ulusal Belgesel Yarışması filmleri gösterilecek. Ulusal Belgesel Yarışması filmlerinin gösterimleri, film ekiplerinin katılımıyla yapılacak. Seanslar izleyicilerimizin sağlığı için ve aralarda dezenfeksiyona zaman ayırmak amacıyla 13.00, 17.00 ve 12.00 olarak belirlendi. Sinemalarda festival biletleri için gişe açılmayacak.
Çevrimiçi Gösterimler
39. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Filmekimi Galaları bölümlerinden 27 film, 9-24 Ekim arasında filmonline.iksv.org adresinde çevrimiçi gösterilecek. Her akşam 2.00’de erişime açılacak filmler, 5’er gün gösterimde kalacak. Önceki seçkilerde olduğu gibi filmler izle tuşuna bastıktan sonra 30 saat içinde izlenebilecek ve sonrasında erişime kapatılacak. Çevrimiçi gösterim takvimine https://filmonline.iksv.org/page/ekim-takvim/ adresinden erişilebilir.
Çevrimiçi bilet satışlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye filmonline.iksv.org, sinema salonu bilet satışlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye film.iksv.org adresinden ulaşabilirsiniz.