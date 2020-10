39. İstanbul Film Festivali'nde ödül gecesi

Bu yıl 39. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma ve Ulusal Belgesel Yarışması’nın ödül töreni, 20 Ekim Salı akşamı Salon İKSV’de gerçekleşti. Törende Uluslararası Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale ödülünün yanı sıra Jüri Özel Ödülü, Mansiyon, Halk Ödülü ve Uluslararası Sinema Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülleri; Ulusal Belgesel Yarışması’nda ise En İyi Belgesel ödülü ile Mansiyon takdim edildi. Festivalin Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri temmuz ayında verilmişti.

Uluslararası Yarışma Ödülleri

Başkanlığını yönetmen Tayfun Pirselimoğlu’nun üstlendiği 39. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma jürisinde yönetmen Burak Çevik, oyuncu Hazar Ergüçlü, sinema tarihçisi ve programcı Jasmin Basic ile dağıtımcı Anthony Bobeau yer aldı.

İKSV eski yönetim kurulu başkanı ve İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına Eczacıbaşı Topluluğu tarafından verilen Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü için bu yıl 12 film yarıştı. Altın Lale’yi Valentyn Vasyanovych’in yönettiği Atlantis kazandı.

Uluslararası Yarışma’da Jüri Özel Ödülü’nü Alex Piperno’nun yönettiği Denizaltısı da Olsun İsteyen Cam Temizleyici / Window Boy Would Also Like to Have a Submarine kazandı.

Uluslararası Yarışma’da Camila Morrone’ye Mickey ve Ayı / Mickey and the Bear filmindeki başarılı oyunculuğu nedeniyle Mansiyon verildi.

Uluslararası Yarışma ödülleri Eczacıbaşı Topluluğu tarafından para ödülleriyle destekleniyor. Büyük ödül Altın Lale’yi kazanan yönetmen 10 bin Avro, filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlenen firma 50,000 TL, Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yönetmeni ise 5 bin Avro ile ödüllendiriliyor.

39. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma’da ilk kez çevrimiçi verilen Halk Ödülü’nü kazanan film izleyici oylarıyla belirlendi. Halk Ödülü’nü, Mahnaz Mohammadi’nin yönettiği Oğul–Ana / Son–Mother kazandı.

Ulusal Belgesel Yarışması

Türkiye’de belgesel üretimine uzun yıllardır ilgi gösteren İstanbul Film Festivali’nin, belgesel sinemayı ve sinemacıları desteklemek amacıyla başlattığı Ulusal Belgesel Yarışması’nda bu yıl 11 film yarıştı. Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmen Rûken Tekeş, yapımcı-yönetmen Yasin Ali Türkeri ve yönetmen-sanatçı Ezgi Kılınçaslan yer aldı.

En İyi Belgesel Ödülü’nü Deniz Tortum’un yönettiği Maddenin Halleri kazandı. En İyi Belgesel ödülü İKSV tarafından 10.000 TL para ödülü ile destekleniyor.

Ulusal Belgesel Yarışması’nda Serdar Kökçeoğlu’nun yönettiği Mimaroğlu ile Zeynep Dadak’ın yönettiği Ah Gözel İstanbul filmlerine de Mansiyon verildi.

FIPRESCI Ödülü

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu FIPRESCI, İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma kapsamında da bir ödül veriyor. Bu yıl yarışma jürisinde Finlandiya'dan Marta Balaga, Ukrayna'dan Natalia Moussienko ve Türkiye'den Fırat Ataç yer aldı.

Jüri Valentyn Vasyanovych’in yönettiği Atlantis filmini Uluslararası Yarışma’da FIPRESCI Ödülü’ne layık gördü.

Ödül Töreni’nde Axolotl Senaryo Armağanları da verildi

İstanbul Film Festivali ödüllerinin verildiği törende, Axolotl’un verdiği senaryo armağanları da açıklandı. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma En İyi Senaryo Ödülü’nü para ödülüyle destekleyen Axolotl Kurmaca, Tür, İlk Senaryo ve Ulus Baker Çizgi Dışı Senaryo Armağanı olmak üzere 4 ayrı kategoride senaryo ödülü verdi.