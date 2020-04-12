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12.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

48. İstanbul Müzik Festivali ertelendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda, 2-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 48. İstanbul Müzik Festivali, küresel koronavirüs Kovid-19 salgını sebebiyle içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar göz önüne alınarak, eylül ayının ikinci yarısına ertelendi.

48. İstanbul Müzik Festivali ertelendi

1973 yılından bu yana haziran ayında düzenlenen, sanatseverlerin “yazın habercisi” kabul ettiği İstanbul Müzik Festivali, bu kez eylül ayında, mümkün olduğunca aynı içerikle, müzikseverlere her zaman olduğu gibi nitelikli ve zengin bir program sunmayı hedefliyor. İstanbul Müzik Festivali ekibi, “Beethoven’ın Aydınlık Dünyası” temasıyla kurgulanan festivalin yeni tarihlerinde, yaşamı yeniden renklendirecek konserlerde bir araya gelebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. 48. İstanbul Müzik Festivali’nin yeni tarihleri ve programa dair tüm ayrıntılar Haziran ayında festivalin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.
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