48. İstanbul Müzik Festivali yeni programı açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 48. İstanbul Müzik Festivali, 18 Eylül – 5 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanındaki müzikseverlerle dijital ortamda buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıla özel olarak, programındaki tüm konserlerin çevrimiçi yayımlanacağı festival, online.iksv.org adresinden takip edilebilecek. Festival kapsamında, 18 Eylül’den itibaren her gün yeni bir konser erişime açılacak ve konserlere 30 gün süreyle ulaşılabilecek. İzleyiciler bilet satın aldıkları konserleri, izlemeye başladıktan sonra 7 gün boyunca görüntüleyebilecek.

Profesyonel ekipler tarafından, yüksek görüntü ve ses kalitesiyle kaydedilen konserlerin her biri 20 TL bilet fiyatıyla satışa sunulacak. Çevrimiçi konserlerin tamamı, fiyatı 250 TL olan kombine biletle de izlenebilecek. Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden konserlere erişilebilecek.

Festival izleyicisi, aralarında Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Wiener Akademie, Bilkent Senfoni Orkestrası, Kheops Ensemble, Philharmonix, Beethoven Trio Berlin, Borusan Quartet, Semplice Quartet gibi topluluklar ve Thomas Hampson, Víkingur Ólafsson, Benjamin Schmid, Anna Tifu, Bülent Evcil, Derya Türkan, Yurdal Tokcan, Gökhan Aybulus, Ezgi Karakaya, Pelin Halkacı Akın gibi solistlerin bulunduğu isimleri, tarihi ve dokusuyla dikkat çeken çeşitli mekânlardaki festivale özel performanslarıyla izleme fırsatı bulacak.

İstanbul’da Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı, Hidiv Kasrı, Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi, Harbiye Saint Esprit Katedrali, Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi, Süreyya Operası gibi şehrin çokkültürlü kimliğini, tarihi ve kültürel hazinelerini ortaya koyan mekânlarda, Ankara’da Bilkent Odeon’da, Avrupa’da ise Belçika, Almanya, Avusturya ve Hollanda’nın çeşitli şehirlerinde Stavelot Manastırı, Wonderfeel Festival Alanı, Schubert Kilisesi gibi büyüleyici mekânlarda kaydedilen konserler, sanatseverlere müzikal bir ziyafetin yanı sıra seyir zevki yüksek bir tecrübe sunacak.

48.İstanbul Müzik Festivali’nin Açılış Konseri online.iksv.org adresinin yanı sıra İKSV YouTube kanalından da izlenebilecek.

48. İstanbul Müzik Festivali, festivalin 2019-2022 Açılış Konseri Orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası ile açılıyor. Şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın sahnede keman sanatçısı Emre Engin’e eşlik ettiği konserin kaydı Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Meydanı’nda gerçekleşti.

48. İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki Onur Ödülü, müzik eğitimcisi ve müzik yazarı Ahmet Say’a sunulacak.

48. İstanbul Müzik Festivali Yaşam Boyu Başarı Ödülü Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden Alexander Rudin’e sunulacak. Ödül, Alexander Rudin’e önümüzdeki yıl gerçekleşecek festivalde takdim edilecek.

İKSV tarafından, geleceğin müzisyenlerinin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2012 yılından bu yana verilen Aydın Gün Teşvik Ödülü keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev’e sunulacak.

48. İstanbul Müzik Festivali’nin eser siparişlerinden, besteci Turgay Erdener’in Pastoral Dokuzlu “alla turca” eseri dünyada ilk kez festival kapsamında dinleyicilerle buluşacak. Festivalin Ernst von Siemens Müzik Vakfı fonu desteği ile Tekfen Vakfı ortak siparişi olan Hasan Uçarsu’nun Toprak Sever İnsanları Birer Birer eserinin dünya prömiyeri ile İstanbul Müzik Festivali, Essen Philharmonie, Riga Güz Oda Müziği Festivali ve Hoffmann Vakfı Başkanı André Hoffmann’ın desteğiyle Wigmore Hall ortak siparişi, Peteris Vasks’ın bestelediği Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 6 eserinin Türkiye prömiyeri ise önümüzdeki yıl festival kapsamında gerçekleştirilecek.

AÇILIŞ KONSERİ: TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI & EMRE ENGİN

18 Eylül 2020 Cuma 20.00

Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’na adanan 48. İstanbul Müzik Festivali, bestecinin Aydınlanma felsefesi doğrultusunda yeniden ele alarak bilgi ve sanatı ön plana çıkardığı Prometheus mitini anlatan Prometheus’un Yaratıkları balesinin uvertürü ile açılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Meydanı’nda kaydedilen konserin solisti, 2012 Festival Genç Solisti, 2015 Aydın Gün Teşvik Ödülü sahibi, Gürer Aykal’ın kurduğu New Manhattan Sinfonietta’nın başkemancısı Emre Engin. İstanbul Müzik Festivali 2019-2022 Açılış Konseri Orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası ise kuruluşunun 25. yılında orkestranın daimi şeflik ve sanat direktörlüğü görevine getirilen Özbek şef Aziz Shokhakimov’un yönetiminde sahnede olacak.

MÜZİK ROTASI

19 Eylül 2020 Cumartesi 20.00

İstanbul Müzik Festivali’nin en ilgi çeken özgün serilerinden, İstanbul’un kültürel mirasını ve saklı güzelliklerini keşfetmek üzere festival takipçilerini her yıl birbirinden etkileyici mekânlara götüren Müzik Rotası, bu yıl çok özel mekânlardan konserlerle müzikseverlerin evlerine konuk oluyor. Etkinlik, bluechip Creative Events’in gösteri sponsorluğunda düzenleniyor.

Kurulduğu 1846 yılından bu yana dört Papa’yı ağırlayan, İstanbul Latin Katolik Kilisesi Ruhani Reisliği Saint Esprit Katedrali, Müzik Rotası’nın mekânlarından ilki. Ünlü mimar Gaspard Fossati’nin eseri olan Barok kilisenin etkileyici atmosferinde, özel projelerde bir araya gelen flütçü Cem Önertürk ve viyolonselci Gökhan Bağcı, Bach’tan Bozza’ya uzanan bir programla sahnede.

Müzik Rotası’nın ikinci durağı, Türkiye’deki Ermeni Katoliklerin en büyük ve en görkemli kilisesi Surp Hovhan Vosgeperan. Burada Zenith Ensemble, Schubert’in 1824 yılında bestelediğinde yeni icat edilmiş bir çalgı olan ancak eser 1871’de yayımlandığında artık popülaritesini kaybetmiş arpeggione için yazdığı sonat ile birlikte, Paganini’nin, onu "şeytanın kemancısı" olarak tanıyanları şaşırtarak bir virtüözlük gösterisinin ötesinde melodik yaratıcılığa ve çalgı renklerine yaptığı vurguyla büyüleyici bir etki yarattığı Üçlü Konçertant’ını seslendiriyor. Ülkemizdeki pek çok orkestra eşliğinde konserler veren Can Özhan, 2015’ten bu yana Filarmoni Antalya ve Akdeniz Oda Orkestrası’nın, 2016’dan bu yana ise Aşkın Ensemble’ın başkemancısı. 2017 Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde Yılın Yaylı Çalgılar Yorumcusu seçilen Onur Özkaya bugüne kadar Viyana Filarmoni, Münih Filarmoni, Bavyera Radyo Senfoni, Bamberg Senfoni, Luzern Festival Orkestrası, Mahler Oda Orkestrası ve Münih Oda Orkestrası’nda çaldı; 2010’dan bu yana ise Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın kontrbas grup şefliğini yürütüyor. Prag’da çağdaş bestecilerin eserlerini yorumladığı resitali ve New York’ta kendi bestelerini de seslendirdiği bir dizi konserle özellikle ilgi toplayan Sinan Erşahin, Amerika kıtasından Avrupa’ya uluslararası gitar festivallerinin düzenli konukları arasında.

Müzik Rotası bu yıl İstanbul sınırlarının dışına çıkarak son durağında Viyana’ya, Franz Schubert’in vaftiz edildiği ve ayinlerde seslendirilmek üzere çeşitli eserler yazdığı ve bu nedenle ünlü bestecinin ismiyle de anılan Lichtental Bölge Kilisesi’ne uzanıyor. Burada Selini Quartet, Mozart’ın Haydn’a adadığı dörtlülerin sonuncusu olan ve popülerliği çeşitli filmlerde kullanılmasıyla da pekişen K. 458 sayılı Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, Rus Beşleri içinde özellikle oda müziğine odaklanan tek besteci olan Borodin’in 1881’de tamamlayarak eşine adadığı, uzun melodik çizgileri ve zengin renk ve ritimleriyle en tanınmış eserlerinden 2. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü ve 20. yüzyılın yeni müzik akımlarını benimseyen Schulhoff’un Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için Beş Parça’sından bölümler seslendiriyor.

HAFTA SONU KLASİKLERİ – I: MİAM PERKÜSYON TOPLULUĞU

20 Eylül 2020 Pazar 11.00

Hafta sonları açık havada ailecek müzikle güzel bir güne başlamak isteyen İstanbulluların vazgeçilmezi hâline gelen ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri bu yıl konuklarını açık havada ağırlayamasa da, evde güzel bir hafta sonu vadeden bir programla müzikseverlerle buluşuyor. Dünyanın dört bir yanından renkli müziklerin yanı sıra Carlos Stassi ve Amy Salsgiver’ın eserlerini seslendirecek olan MİAM Perküsyon Topluluğu, 2011 yılında Amy Salsgiver tarafından kuruldu.

Hidiv Kasrı’nda kaydedilen ve ücretsiz olarak erişime açılacak bu konserin vokalisti Gökçe Göknel, MİAM Doğaçlama Topluluğu, MİAM Perküsyon, Tres İstanbul ve İstanbul Soundpainting Orkestrası üyesi.

FESTİVAL BULUŞMASI: EVCİL & KOCABEYLER

21 Eylül 2020 Pazartesi 20.00

İstanbul Müzik Festivali’nin ilgi ve merak uyandıran özgün serisi Festival Buluşmaları bu kez flütçü Bülent Evcil ile arpçı Merve Kocabeyler’i bir araya getiriyor. Yaklaşık 1600 yıllık Şerefiye Sarnıcı’nda kaydedilen konserde Gluck’ten Ibert’e renkli bir program müzikseverleri bekliyor. Konser, Elvan Tuğsuz Güven’in gösteri sponsorluğunda gerçekleşiyor.

Uluslararası yarışmalardan ödüllerle dönmüş başarılı genç kuşak arpçımız Merve Kocabeyler, yurtdışında etkin bir kariyer sürdürüyor. Geçtiğimiz Aralık’ta Salzburg Mozart Consort eşliğinde bir dizi konser veren sanatçı, La Scala Tiyatrosu Akademi Orkestrası’na seçilmiş ilk Türk arpçı olarak orkestra bünyesinde turnelere çıkıyor. Bülent Evcil ise bugüne kadar kaydettiği Tango Zamanı, Orta Doğu Minyatürleri, The Virtuoso Flute gibi albümleriyle flütün zengin ve renkli repertuvarını müzikseverlerin beğenisine sundu.

FESTİVAL ORKESTRASI & CEM MANSUR

22 Eylül 2020 Salı 20.00

İstanbul Müzik Festivali’nin 48. yılında, Türkiye’nin en yetenekli genç kuşak müzisyenlerinden oluşan bir “Festival Orkestrası” kuruluyor! Deneyimli şef Cem Mansur yönetimindeki Festival Orkestrası, müzik yorumuna nitelikli olduğu kadar dinamik ve yenilikçi bir yaklaşım getirirken pandemi günlerinde müziğin birleştirici gücüne de vurgu yapıyor.

Cem Mansur yönetimindeki Festival Orkestrası, Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi’nde kaydedilen bu ilk konserinde farklı ülkelerden bestecilerin eserlerini içeren bir programla sahnede.

“PHILHARMONIX”

VİYANA/BERLİN MÜZİK KULÜBÜ

23 Eylül 2020 Çarşamba 20.00

Berlin ve Viyana Filarmoni üyeleri, efsanevi orkestralarının konserlerinde dinleyemeyeceğiniz bir repertuvarı seslendirmek üzere bir arada. Virtüözlük ve tutkuyla hazırladıkları klasik, caz, klezmer, Latin ve hatta pop müziğin bu baş döndürücü kokteyli, dinleyicileri eğlenceli olduğu kadar karmaşık, tanıdık olduğu kadar şaşırtıcı ve kesinlikle büyüleyici bir müzik dünyasına alıp götürecek. Berlin’de kaydedilen konser, Nobel İlaç’ın gösteri sponsorluğunda müzikseverlerle buluşacak.

WIENER AKADEMIE

“BEETHOVEN GALA”

24 Eylül 2020 Perşembe 20.00

Ünlü dönem çalgıları orkestrası Wiener Akademie, çağımızın en büyük şancılarından Thomas Hampson ve 20. Yüzyılın Büyük Kemancıları arasında sayılan Benjamin Schmid ile birlikte, Avusturya’da, Brucknerhaus Linz’de kaydedilen, Beethoven’a övgü niteliğinde bir konserle festivalde.

ODA MÜZİĞİNIN YILDIZLARI: ENSEMBLE KHEOPS

25 Eylül 2020 Cuma 20.00

Türkiye’den Belçika’ya ve oradan tüm dünyaya açılan; piyanistliği, besteciliği ve hocalığıyla sadece dinleyicilere değil, müzisyenlere de ilham veren ve klasik müziğin bugününe olduğu kadar geleceğine de imzasını atan Muhiddin Dürrüoğlu, topluluğu Kheops Ensemble ile festivalde.

TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI & ANNA TIFU

26 Eylül 2020 Cumartesi 20.00

İtalyan keman virtüözü Anna Tifu’nun keman repertuvarının temel taşlarından Chausson’un Poème’ini seslendireceği bu müzik ziyafetinde, derin müzikalitesi ve dinamizmiyle şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ayrıca, Brahms’ın Beethoven’dan aldığı ilhamla başlayıp 21 yılda bitirdiği 1. Senfoni’sini yorumluyor. Konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru ise Tekfen Vakfı.

“PASTORALE ALLA TURCA”

27 Eylül 2020 Pazar 20.00

Beethoven, 6. Senfoni’si Pastoral’de insanlık ile doğa arasındaki uyumlu birlikteliği anlatır. Beethoven’ın 250. doğum yılı kutlamalarının merkezi konumundaki BTHVN2020 kapsamında gerçekleştirilen Beethoven Pastoral Projesi, doğanın tehdit altında olduğu ve insanlığın çevreyi ve kaynakları hızla tahrip ettiği günümüzde, dünyanın dört bir yanından sanatçıları bu birlikteliğe dair kendi vizyonlarını geliştirmeye çağırıyor. Turgay Erdener’in İstanbul Müzik Festivali siparişi olan yeni bestesi, tüm insanlık olarak geçirdiğimiz zorlu dönemde ayrı bir anlam kazanan bu çağrıya yanıt veriyor. Besteci, Beethoven’ın Pastoral senfonisi ile Beethoven döneminde yaşamış Osmanlı bestecilerinin eserlerinden seçtiği temaları harmanlayarak hem ülkemizden hem de klasik batı müziğinden çalgıları bir araya getirdiği yepyeni bir eser yaratıyor.

BİLKENT SENFONİ ORKESTRASI & GÖKHAN AYBULUS

28 Eylül 2020 Pazartesi 20.00

Beethoven’ın Aydınlık Dünyası teması etrafında şekillenen festival, bestecinin 200 yıldır aydınlığı hiç azalmayan 5. Senfoni’si ile sürüyor. Ülkemizin ilk özel, akademik, uluslararası sanat topluluğu olan Bilkent Senfoni Orkestrası’nı başarılı genç kuşak şeflerimizden Dağhan Doğu’nun yöneteceği konserin solisti Gökhan Aybulus ise Beethoven’ın da hayran olduğu, Mozart’ın tutkulu ve şiirsel 24. Piyano Konçertosu’nu seslendiriyor. Ankara’da kaydedilen konsere, Bilkent Odeon ev sahipliği yapıyor.

YARININ KADIN YILDIZLARI: GENÇ KADIN MÜZİSYENLER DESTEK FONU

29 Eylül 2020 Salı 20.00

İstanbul Müzik Festivali ve Eğitim Destek Fonu Sponsoru TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) işbirliğiyle 2018 yılında başlatılan ve geleceğin kadın müzisyenlerini destekleme amacını taşıyan Yarının Kadın Yıldızları projesi, üçüncü yılında üstün yetenekli müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olmaya devam ediyor.

BİFO & VÍKINGUR ÓLAFSSON

30 Eylül 2020 Çarşamba 20.00

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, son günlerin en çok konuşulan şeflerinden Patrick Hahn yönetiminde ve 2019 Gramophone Klasik Müzik Ödülleri’nde Yılın Sanatçısı seçilen Víkingur Ólafsson’un solistliğinde gerçekleşen konserinin Ağustos ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda izleyicili olarak gerçekleşen kaydıyla festivalde. Konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru ise Borusan Holding.

FESTİVAL ÖZEL: BİFO

BORUSAN QUARTET

1 Ekim 2020 Perşembe 20.00

48.İstanbul Müzik Festivali’nin Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’na odaklandığı üç konserlik özel serinin ilkinde orkestra bünyesinde kurulmuş ve uluslararası başarılara imza atmış Borusan Quartet sahnede.

FESTİVAL ÖZEL: BİFO

“BAROKTAN KLASİĞE”

2 Ekim 2020 Cuma 20.00

48. İstanbul Müzik Festivali’nin Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’na odaklandığı üç konserlik özel serinin ikincisinde orkestra, Türkiye’de özellikle opera deyince ilk akla gelen isimlerden, ünlü şef Antonio Pirolli yönetiminde Barok’tan Klasik döneme uzanan bir program seslendiriyor. Süreyya Operası’nda kaydedilen konserin solisti ise mezzosoprano Ezgi Karakaya.

HAFTA SONU KLASİKLERİ – II: “CANTO IN FLOW”

3 Ekim 2020 Cumartesi 11.00

Hafta sonları açık havada ailecek müzikle güzel bir güne başlamak isteyen İstanbulluların vazgeçilmezi hâline gelen ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri müzikseverleri bu yıl açık havada ağırlayamasa da, evde müziği hareketle bütünleştirebilecekleri benzersiz bir deneyime davet ediyor. Hollanda’nın 's-Graveland bölgesindeki Wonderfeel Festival Alanı’nda kaydedilen ve ücretsiz olarak erişime açılacak konserde, Simeon ten Holt’un şaşırtıcı, dalgalar halinde hem yinelemeli hem değişken müziği eşliğinde gerilim ile gevşeme, devamlılık ile akış, hareket ile ses arasındaki oyuncu etkileşim sizi rahatlatırken ruhunuzun beslendiğini hissedeceksiniz – üstelik arzu ederseniz yoga yaparak! Hollandalı usta yogini Daphne Koken ile her düzeyden yogasever müzik deneyimlerine farklı bir boyut ekleyebilecekler.

BEETHOVEN TRIO BERLIN

4 Ekim 2020 Pazar 20.00

Beethoven’ın Aydınlık Dünyası’na adanan 48. İstanbul Müzik Festivali, büyük besteciye bir saygı niteliğinde kurulan Beethoven Trio Berlin’i ağırlıyor. Berlin Filarmoni’nin iki üyesiyle çok yönlü Fransız piyanist Julien Quentin’i buluşturan topluluk bu konserde, Romantik dönemin en güzel eserlerinden bazılarını seslendiriyor. Berlin’deki Christophori Piyano Salonu’nda kaydedilen konser, Berrin Erengül & Eva Barlas’ın gösteri sponsorluğunda gerçekleşiyor.

FESTİVAL ÖZEL: BİFO

“RECOMPOSED”

VIVALDI - DÖRT MEVSİM

5 Ekim 2020 Pazartesi 20.00

48. İstanbul Müzik Festivali’nin Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’na odaklandığı üç konserlik özel serinin sonuncusunda orkestra, Vivaldi’nin Dört Mevsim’inin incelikli olduğu kadar cüretkâr biçimde yeniden ele alındığı “Recomposed” ile müzikseverlere tanıdık olduğu kadar farklı ve taze bir müzik deneyimi sunuyor, repertuvarının genişliği ve yorum gücünü de ortaya koyuyor. Borusan Oto İstinye’de kaydedilen konser, Borusan Sanat’ın sponsorluğunda gerçekleşiyor.

Konserin şefi Murat Cem Orhan ise yurtiçinde düzenli olarak senfoni ve opera orkestralarını yönettiği gibi yurtdışında da Heidelberg Bahar Festivali’nde Heidelberg Sinfonietta’nın Fazıl Say’ın eserlerini seslendirdiği konserde şef podyumundaydı.