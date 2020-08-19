5 ay sonra sahnede

Soner Olgun, rezervasyonları günler öncesinden dolan sahnesinde geleneğini yine bozmadı ve yaklaşık 4 saat süren bir müzik şölenine imza attı.

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan’ın ortağı olduğu mekanda sahne alan usta ismi sanatçı dostları da yalnız bırakmadı.

5 ay sonraki sahnesinde İstanbul ve Kıbrıs’tan da dinleyicilerini gören Soner Olgun, tüm dostlarına kendisini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti ve “Sizinle buluşmayı da sizleri buluşturmayı da çok özlemişiz” dedi.

Gecenin sürprizine ise Celil Nalçakan ve Zeynep Talu imza attı. İkili geçtiğimiz gün çıkan düet yaptıkları yeni şarkıları ‘Her şey Seninle Güzel’i ilk kez Olgun’un sahnesinde birlikte seslendirdiler.

Soner Olgun, önümüzdeki cumartesi günü de aynı mekanda sahne alacak.