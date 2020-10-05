MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri 5. İstanbul Tasarım Bienali için geri sayım
ABONE OL
05.10.2020 - 17:51 |

5. İstanbul Tasarım Bienali için geri sayım

15 Ekim’de kapılarını açmaya hazırlanan 5. İstanbul Tasarım Bienali, altı ay boyuncadönüşerek devam edecek. Bir ay boyunca bienal mekânlarında ziyaret edilebilecek sergilerin yanı sıra açık hava yerleştirmeleriyle şehrin farklı noktalarına yayılacak bienal, dijital projeleriyle de dünyanın her yerinden takip edilebilecek.

5. İstanbul Tasarım Bienali için geri sayım

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, VitrA sponsorluğunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 5. İstanbul Tasarım Bienali, 15 Ekim 2020’de başlıyor. Küratörlüğünü Mariana Pestana’nın yürüttüğü, Empatiye Dönüş: birden fazlası için tasarım başlıklı bienal, sergi mekânlarında, İstanbul sokaklarında ve dijital ortamda farklı ülkelerden ve farklı disiplinlerden katılımcıların projelerine ev sahipliği yapacak.

 

Bienal kapsamında Pera Müzesi’nde yer alacak müdahaleler ve ARK Kültür’de ziyaret edilebilecek araştırma projeleri arşivi, 15 Kasım 2020 tarihine kadar açık olacak. İstanbul sokaklarına yayılacak müdahaleler, araştırma projeleri ve video serileri ise 30 Nisan 2021’e kadar gelişerek devam edecek. Araştırma projeleri ve dijital projeler altı ay boyunca dünyanın her yerinden takip edilebilecek.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İnşirah Suresi Türkçe meali ve Arapça okunuşu & İnşirah Suresi faziletleri ve Diyanet tefsiri

İnşirah Suresi Türkçe meali ve Arapça okunuşu & İnşirah Suresi faziletleri ve Diyanet tefsiri

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

Raflar domino taşı gibi devrildi!

Raflar domino taşı gibi devrildi!

Balıkesir ve Çanakkale’de ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Balıkesir ve Çanakkale’de ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Sıradaki Haber