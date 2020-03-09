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09.03.2020 - 13:17 |

8.Ulusal Resim Yarışması’na başvurular başladı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında , bu yıl 8.sini düzenlediği “Opera ya da Bale denince aklına ne geliyor” konulu , 7-11 yaş arası çocuklara yönelik olan resim yarışması’na başvurular başladı.

8.Ulusal Resim Yarışması’na başvurular başladı

Çocukların, opera ve bale sanatlarına olan ilgilerini arttırmak amacı ile düzenlenen yarışmaya, her sene Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlanıyor. Hayatında hiç opera ya da bale temsili izlememiş öğrencilerin de  hayal dünyalarında yaşattıklarını resimlerine yansıtmaları sonucu ortaya çıkan birbirinden ilginç çalışmalarla yarışmaya katılabiliyorlar. Yarışmanın değerlendirmesi  ise  İDOB ressamları  ve  Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’den  ressamlar tarafından yapılıyor.

Bu sene de dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan resimler,  19  Nisan – 19 Mayıs 2020 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Fuayesinde sergilenecek.

Denizbank , yarışmada  dereceye giren ilk üç öğrenciye tablet  hediye edecek. ilk üç ve mansiyon derecelerine, ayrıca resim malzemeleri  ve  İDOB çocuk oyunlarına iki kişilik davetiye hediye edilecek. Ayrıca her yıl olduğu olduğu gibi, birinci seçilen resim ,  önümüzdeki senenin afiş görseli olarak kullanılacak.

Yarışmaya son katılım tarihi: 10 Nisan 2020

 

Yarışma ile ilgili detaylar aşağıda belirtilmiştir;

Koşulları:7-11 yaş arasında olmak

Konu: “Opera ya da bale denince aklına ne geliyor?”

Malzeme:Serbest

Boyutlar: Uzun kenarı en fazla 70 cm olmalıdır.

Son Katılım Tarihi: 10  Nisan 2020

Gönderim Yeri: İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ,

 Mete Caddesi No:6 K:5   Taksim/İSTANBUL (Kargo ile de gönderilebilir)

Not:Resimlerin arka yüzlerine ad, soyad, yaş ve iletişim bilgileri (adres-telefon)  yazılmalıdır

Sergi Açılış ve Ödül Töreni: 19 Nisan 2020  Saat 15.00 / Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

Resim Sergisi:19 Mayıs 2020  tarihine kadar saat 11:00-17:00 arasında gezilebilir.

8.Ulusal Resim Yarışması’na başvurular başladı

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