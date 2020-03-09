8.Ulusal Resim Yarışması’na başvurular başladı

Çocukların, opera ve bale sanatlarına olan ilgilerini arttırmak amacı ile düzenlenen yarışmaya, her sene Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlanıyor. Hayatında hiç opera ya da bale temsili izlememiş öğrencilerin de hayal dünyalarında yaşattıklarını resimlerine yansıtmaları sonucu ortaya çıkan birbirinden ilginç çalışmalarla yarışmaya katılabiliyorlar. Yarışmanın değerlendirmesi ise İDOB ressamları ve Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’den ressamlar tarafından yapılıyor.

Bu sene de dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan resimler, 19 Nisan – 19 Mayıs 2020 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Fuayesinde sergilenecek.

Denizbank , yarışmada dereceye giren ilk üç öğrenciye tablet hediye edecek. ilk üç ve mansiyon derecelerine, ayrıca resim malzemeleri ve İDOB çocuk oyunlarına iki kişilik davetiye hediye edilecek. Ayrıca her yıl olduğu olduğu gibi, birinci seçilen resim , önümüzdeki senenin afiş görseli olarak kullanılacak.

Yarışmaya son katılım tarihi: 10 Nisan 2020

Yarışma ile ilgili detaylar aşağıda belirtilmiştir;

Koşulları: 7-11 yaş arasında olmak

Konu : “Opera ya da bale denince aklına ne geliyor?”

Malzeme :Serbest

Boyutlar : Uzun kenarı en fazla 70 cm olmalıdır.

Son Katılım Tarihi: 10 Nisan 2020

Gönderim Yeri: İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ,

Mete Caddesi No:6 K:5 Taksim/İSTANBUL (Kargo ile de gönderilebilir)

Not :Resimlerin arka yüzlerine ad, soyad, yaş ve iletişim bilgileri (adres-telefon) yazılmalıdır

Sergi Açılış ve Ödül Töreni: 19 Nisan 2020 Saat 15.00 / Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

Resim Sergisi:19 Mayıs 2020 tarihine kadar saat 11:00-17:00 arasında gezilebilir.