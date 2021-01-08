MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri ABD gişesi yüzde 80 düştü
ABONE OL
08.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

ABD gişesi yüzde 80 düştü

Pandeminin damga vurduğu 2020 yılında ABD’de sinema sektörünün gişe rakamları yüzde 80 düştü ve 2.27 milyar dolar hasılat elde etti.

ABD gişesi yüzde 80 düştü

2019 yılında elde edilen hasılat 11.399 milyar dolardı. Sony’nin “Bad Boys”u gişe rakamlarında 206.4 milyon dolarla birinci sırada yer alıyor. Film, pandemi yaygınlaşmadan önce 17 Aralık’ta gösterime girmişti. Gişedeki yüzde 80’lik düşüşün ardından stüdyolar filmlerini 2021 yılına erteleme veya dijital olarak gösterime sokma yoluna gitmişlerdi. Mart ayındaki karantinadan sonra en çok hasılat elde eden film ise 5.7 milyon dolarla Christopher Nolan’ın “Tenet”i oldu.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türksat 5A uydusu nedir, ne işe yarar? Türksat 5A uydusu milli imkanlar ile mi yapıldı, nereden uzaya gönderildi?

Türksat 5A uydusu nedir, ne işe yarar? Türksat 5A uydusu milli imkanlar ile mi yapıldı, nereden uzaya gönderildi?

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

Sıradaki Haber