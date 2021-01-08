ABD gişesi yüzde 80 düştü

2019 yılında elde edilen hasılat 11.399 milyar dolardı. Sony’nin “Bad Boys”u gişe rakamlarında 206.4 milyon dolarla birinci sırada yer alıyor. Film, pandemi yaygınlaşmadan önce 17 Aralık’ta gösterime girmişti. Gişedeki yüzde 80’lik düşüşün ardından stüdyolar filmlerini 2021 yılına erteleme veya dijital olarak gösterime sokma yoluna gitmişlerdi. Mart ayındaki karantinadan sonra en çok hasılat elde eden film ise 5.7 milyon dolarla Christopher Nolan’ın “Tenet”i oldu.