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07.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Akademi Müzesi’nde yönetmenlerden sergi

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin önümüzdeki dönemde açılacak müzesinde aralarında Spike Lee ve Pedro Almodovar’ın da olduğu yönetmenlerin sergi düzenleyeceği açıklandı.

Akademi Müzesi’nde yönetmenlerden sergi

Müzenin direktörü Bill Kramer, açıklandıktan sekiz yıl sonra 14 Aralık’ta açılması planlanan müzeyle ilgili bilgi paylaştı. Kramer, “Müzeyi sinemanın derin dünyasına ışık tutacak sergiler ve programlarla açacağız. Film çekmenin hikayelerini anlatacağız” dedi. Kramer, müzelerin koronavirüs nedeniyle kapalı olduğu zor bir dönemde hazırlık yaptıklarının farkında olduklarını da ekledi.

Hande Erçel günlük egzersizini takipçileriyle paylaştıTüm dünyada etkisini gösteremeye devam eden salgına karşı Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile önlem almak için gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.
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