Akademi Müzesi’nde yönetmenlerden sergi

Müzenin direktörü Bill Kramer, açıklandıktan sekiz yıl sonra 14 Aralık’ta açılması planlanan müzeyle ilgili bilgi paylaştı. Kramer, “Müzeyi sinemanın derin dünyasına ışık tutacak sergiler ve programlarla açacağız. Film çekmenin hikayelerini anlatacağız” dedi. Kramer, müzelerin koronavirüs nedeniyle kapalı olduğu zor bir dönemde hazırlık yaptıklarının farkında olduklarını da ekledi.



