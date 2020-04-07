07.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Akademi Müzesi’nde yönetmenlerden sergi
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin önümüzdeki dönemde açılacak müzesinde aralarında Spike Lee ve Pedro Almodovar’ın da olduğu yönetmenlerin sergi düzenleyeceği açıklandı.
Müzenin direktörü Bill Kramer, açıklandıktan sekiz yıl sonra 14 Aralık’ta açılması planlanan müzeyle ilgili bilgi paylaştı. Kramer, “Müzeyi sinemanın derin dünyasına ışık tutacak sergiler ve programlarla açacağız. Film çekmenin hikayelerini anlatacağız” dedi. Kramer, müzelerin koronavirüs nedeniyle kapalı olduğu zor bir dönemde hazırlık yaptıklarının farkında olduklarını da ekledi.