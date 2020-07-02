Akademi sözünü tutuyor

The New York Post’ta yer alan habere göre akademinin davet ettiği 819 kişinin tamamı daveti kabul ederlerse yeni üyelerin yüzde 45’i kadın ve yüzde 36’sı ise daha önce yetersiz temsil edilen etnik/ırksal topluluktan olacak. Ayrıca topluluğun toplam üye sayısı da 9 bin 412’ye çıkacak. Hollywood’un meşhur isimleri Eva Longoria, Zendaya ve Awkwafina da bu yılki yeni üyeler arasında yer alanlardan bazıları.



