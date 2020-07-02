02.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Akademi sözünü tutuyor
Oscar ödüllerini veren Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, bu yıl 819 sanatçı ve yöneticiyi kuruma davet etti.
The New York Post’ta yer alan habere göre akademinin davet ettiği 819 kişinin tamamı daveti kabul ederlerse yeni üyelerin yüzde 45’i kadın ve yüzde 36’sı ise daha önce yetersiz temsil edilen etnik/ırksal topluluktan olacak. Ayrıca topluluğun toplam üye sayısı da 9 bin 412’ye çıkacak. Hollywood’un meşhur isimleri Eva Longoria, Zendaya ve Awkwafina da bu yılki yeni üyeler arasında yer alanlardan bazıları.
Sınır tanımayan bir aşk hikayesi!Aşkın dil, din, ırk, renk ayrımı yapmadığının bir örneği de Konyalı Büşra ile Fildişili Ahmet oldu. 2011 yılında Türkiye'ye gelen Fildişili Ahmet, üniversitede tanıştığı Büşra ile tüm engelleri aşarak nişanlandı. Pandemi nedeniyle ertelenen düğünleri ise hem Fildişi Sahili'nde hem de İstanbul'da olacak. Büşra ve Ahmet çifti ise "Aşk farklılık tanımaz" diyerek, herkese örnek olmak istediklerini belirtiyor.