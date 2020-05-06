Alacakaranlık serisine ‘devam kitabı’ müjdesi

İlk olarak 2005 senesinde “Alacakaranlık” romanıyla başlayan ve ardından kendisine ciddi bir hayran kitlesi edinen seri 2008 yılında sinemaya da uyarlanmaya başlamıştı. Film uyarlamalarıyla adını iyice duyuran “Twilight”, kısa zamanda genç okurlar arasında popüler oldu. 4 kitap ve 5 film uyarlaması sonrası seri noktalandı. “Midnight Sun” ise birçok anlamda talihsiz bir romandı. Kitap, aslında ilk romanı farklı bir karakterin -Edward Cullen- gözünden anlatmasıyla dikkati çekiyordu. Macera boyunca Bella Swan tarafından okura aktarılan serinin başlangıcını Edward’ın gözünden okumak serinin hayranları için çekici bir alternatifti. Ancak Stephenie Meyer’ın Midnight Sun romanının taslağı, henüz baskı aşamasına geçmeden önce talihsiz bir şekilde çalındı ve kitabın ilk 12 bölümü internete sızdırıldı. Bu olay sonrası Meyer kitabı yazmayı bıraktığını duyurmuş ve projeyi rafa kaldırmıştı. Ancak, Meyer kitabı tamamlayacak vakti buldu. “Good Morning America” programında, “Bazılarınız çok uzun zamandır bu kitabı bekliyordu ve onları daha fazla bekletmek adil gözükmüyordu,” açıklamasını yapan yazar hayranlarına müjdeli haberi verdi.