Alper Derinboğaz gençlerle buluşuyor

"Genç Salı" Çevrimiçi Eğitim Programı ocak ayında mimar, sanatçı ve akademisyen Alper Derinboğaz’ı ağırlıyor. Söyleşi, Derinboğaz’ın mimari tasarım ve sanat eksenindeki üretimlerine odaklanıyor. Sanatçı, yakın dönemde gerçekleştirdiği müze projelerinden, yurtiçi ve yurtdışında sergilenen yapıtlarından örnekler eşliğinde, deneysel yaklaşıma verdiği önemi ve yeni araştırmaları teşvik eden bakış açısını paylaşıyor. Profesyonel gelişim için gençlere önerilerini aktarıyor ve sorularını yanıtlıyor.

Sanatçılar deneyimlerini gençlerle paylaşıyor

Genç Salı Eğitim Programı, resim, heykel, yerleştirme, sinema ve fotoğraf gibi farklı alanlarda sanatçıların, eğitim yaşantılarından kişisel ve profesyonel gelişim hikâyelerine uzanan deneyimlerini gençlerle paylaşmalarını amaçlıyor. Program. katılımcılara yaratıcı üretimlerde bulunmanın engelleri ve sorunlarını tanımak, bunları aşmanın olasılıklarını tartışmak için sanatçılarla tanışmak, tecrübelerini dinlemek ve yeni bakış açılarını keşfetmek için fırsatlar sunuyor.

Tarih: 26 Ocak 2021, Salı

Saat: 16.00-17.00