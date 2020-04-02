Alternatif rocka yeni bir nefes

Can Ali Oyan, Arda Yılgör, Ayhan Kunttaş tarafından kurulan grup, birçok konser ve yarışmalardan birincilik alarak müzik dünyasında seslerini duyurmaya başladılar, ardından vokale Seda Oyan'ın da katılmasıyla, grup güçlenerek daha büyük başarılara imza attılar.

Pixel grubu konserler, yarışmalar ve kazanılan birinciliklerin ardından hem sevenlerinin isteğiyle hem de seslerini daha büyük kitlelere duyurmak amacıyla albüm hazırlıklarına basladılar ve 2019'un sonlarına doğru 10 şarkılık ilk albümleri "Yalnızlık Teorisi'ni " müzik piyasasına sundular. Albümün mix/mastering çalışmaları Erim Arkman'a, beste, düzenleme ve aranjesi ise grubun kendisine ait.

Albümün çıkışıyla birlikte olumlu tepkiler almaya başlayan ‘’Pixel’’ hiç vakit kaybetmeden ikinci kliplerini dinleyenlerinin isteği doğrultusunda "Tıpış Tıpış" şarkısına çekti. ‘’Tıpış Tıpış’’ın sözleri Can Ali, düzenlemesi ise grubun kendi imzasını taşıyor.

‘’Tıpış Tıpış’’ şarkısının izleyenlere tebessüm ettirecek ve grubun sempatik halleriyle dikkat çeken samimi ve eğlenceli sahnelerde oluşan klibin mimarı ise

Mustafa Özen.