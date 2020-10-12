Altın Portakal’da kadınların zaferi

Türk sinemasında erkek yönetmenlerin ağırlıkta olduğu, erkek karakterler ve onların hikayelerinin sıklıkla izleyici karşısına çıktığı tablo, önceki gece gerçekleşen 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ödül töreninde yerini kadınların öne çıktığı sonuçlarla değişti. Ulusal yarışmanın jüri başkanı Ercan Kesal, “Cesaretin yanında tavır almak istedik” dedi.

Ulusal uzun metraj yarışmasındaki tek kadın yönetmen Azra Deniz Okyay’ın yarışmanın “Çatlak”la birlikte iki favorisinden biri olan filmi “Hayaletler”in En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kurgu dahil olmak üzere beş ödülle geceye damgasını vurması bu değişen tablonun işaretiydi.

Kadın dayanışması

Ercan Kesal başkanlığındaki; oyuncu Taner Birsel, senarist ve yazar Gülse Birsel, yönetmen Kıvanç Sezer ve gazeteci Zeynep Oral’dan oluşan jürinin Cahide Sonku Ödülü’nü “Dirlik Düzenlik”in üç kadın oyuncusuna vermesi ve “Çatlak”ın, kadın oyuncuların aldığı toplu En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, kadınların sahnedeki temsilini daha da görünür kıldı. Ödül töreninde sıklıkla kadın dayanışması vurgusu yapılması, Türk sinemasındaki erkek ağırlığının gelecekte değişeceğinin işaretlerini barındırıyordu. Nitekim festivalin sonuçları önceden açıklanan proje geliştirme platformu Antalya Film Forum’da da kadın sinemacılar, ödüllere damga vurmuştu.

Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nin Eleştirmenler Haftası’nda yapan ve buradan büyük ödülle dönen “Hayaletler”, bir elektrik kesintisi sırasında hayatları birbirine değen dört karakterin hikayesini konu alıyor ve dinamik, yenilikçi yönetmenliğiyle dikkat çekiyor.

İlk uzun metraj filmine “Hayaletler” ile imza atan Okyay’ın, Altın Portakal’da En İyi Yönetmen Ödülü’nü alırken yaptığı konuşma törenin ruhunu özetliyordu: “Kadın yönetmen olduğum için sektörde çok zorlandım. Genç nesil geliyor. Görmek ile bakmak arasındaki farkı gösteren anneme teşekkür ederim.” “Hayaletler”in yapımcısı Dilek Aydın ise En İyi Film Ödülü’nü için sahneye çıktığında aynı meseleye değindi ve ödülünü “arzularının peşinde koşan tüm kadınlar” için aldı.

Kız kardeşlere adadı

İki kız kardeş ve anne arasındaki dinamiklere odaklanan Nesimi Yetik imzalı “Dirlik Düzenlik”in üç oyuncusu, Asiye Dinçsoy, Betül Esener, Dudu Yetik de sahneye Cahide Sonku Ödülü’nü aldıklarında, Dinçsoy da konuşmasında kadınlara vurgu yaptı ve ödülünü “Kendi kız kardeşleri ve ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ diyen tüm kız kardeşleri”ne adadı.

Geceden Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü’nü de kazanan ve kalabalık bir ailenin geçirdiği zor bir güne odaklanan Fikret Reyhan imzalı “Çatlak”ın tüm kadın oyuncuları, Canan Atalay, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin, Süreyya Kilimci ve Tuğçe Yolcu sahneye En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü almak için çıktılar. “Sarı Sıcak”la tanınan yönetmen Reyhan’ın geçen yıl kaybettiğimiz sinema yazarı Cüneyt Cebenoyan’a adadığı filmi “Çatlak”ın oyuncuları da sinemacıları daha fazla kadın karakter yaratmaya davet ettiler ve ödüllerini kadınlar için aldılar.

Ödüllerde öne çıkan diğer bir yapım Erdem Tepegöz’ün distopik bilim kurgusu “Gölgeler İçinde” oldu.

Ödülü paylaştılar

Makine gibi işleyen bir fabrikada isyana sürüklenen bir karakteri işleyen film, ana jüriden En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Müzik ve En İyi Sanat Yönetmeni ödüllerini alarak, teknik dallara damga vurdu. Film ayrıca yan jürilerin, SİYAD ve Film-Yön’ün de yarışmadaki seçimi oldu.

“Karışık Kaset”in yönetmeni Tunç Şahin’in borç tahsil eden bir şirketin iki çalışanı ve bir borçlu arasında geçen bir hikayeyi konu alan yeni filmi “İnsanlar İkiye Ayrılır” da ödül töreninden iki ödül alarak dikkat çeken yapımlardan birine dönüştü. Filmdeki rolüyle Nezaket Erden, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü “Hayaletler”den Nalan Kuruçim’le paylaştı. Şahin ise filmiyle En İyi Senaryo Ödülü’nü kazandı ve ödülünü hikayelerini ona armağan eden kız kardeşine adadı.

Kazananların listesi

ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Film: “Nereye Gidiyorsun, Aida?” (Yön: Jasmila Zbanic)

En İyi Yönetmen: Massoud Bakhshi “En Uzun Gece”

En İyi Erkek Oyuncu: Ali Suliman “200 Metre”, Salim Daw “Gaza Mon Amour”

En İyi Kadın Oyuncu: Natasa Stork “Belirsiz Bir Süre İçin Birlikteliğe Hazırlık”

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Film: Hayaletler (Yön: Azra Deniz Okyay)

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: “Çatlak” (Yön: Fikret Reyhan)

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: “Kumbara” (Yön: Ferit Karol)

En İyi Yönetmen: Azra Deniz Okyay “Hayaletler”

Cahide Sonku Ödülü: Asiye Dinçsoy, Betül Esener, Dudu Yetik “Dirlik Düzenlik”

En İyi Senaryo: Tunç Şahin “İnsanlar İkiye Ayrılır”

En İyi Kadın Oyuncu: Canan Atalay, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin, Süreyya Kilimci, Tuğçe Yolcu “Çatlak”

En İyi Erkek Oyuncu: Ahmet Mümtaz Taylan “Gelincik”

En İyi Görüntü Yönetmeni: Hayk Kirakosyan “Gölgeler İçinde”

En İyi Müzik: Greg Dombrowski “Gölgeler İçinde”

En İyi Kurgu: Ayris Alptekin “Hayaletler”

En İyi Sanat Yönetmeni: Armen Ghazaryan “Gölgeler İçinde”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Nalan Kuruçim “Hayaletler”, Nezaket Erden “İnsanlar İkiye Ayrılır”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Emrah Özdemir “Hayaletler”

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü: “Gölgeler İçinde” (Erdem Tepegöz)

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Erdem Tepegöz “Gölgeler İçinde”

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

En İyi Film: “Maddenin Halleri” (Yön: Deniz Tortum)

Jüri Özel Ödülü: “Mimaroğlu” (Yön: Serdar Kökçeoğlu)

ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI

En İyi Film: “Mamaville” (Yön: Irmak Karasu)

Jüri Özel Ödülü: “Binbir Gece Masalları” (Yön: Mahsum Taşkın)