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25.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Antalya Film Forum’a başvurular açıldı

3-10 Ekim 2020 tarihlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenecek Antalya Film Forum’un başvuruları açıldı.

Antalya Film Forum’a başvurular açıldı

Festivalin Türkiye’den film projelerine maddi destek sağlayan ve projeleri uluslararası film profesyonelleriyle buluşturan platformu 5-7 Ekim 2020 tarihlerinde yapılacak. Forum kapsamında bu yıl ilk kez Diziler / Mini Diziler Pitching Platformu düzenlenecek. Uzun Metraj ve Belgesel Filmler Work in Progress Platformu için son başvuru tarihi 20 Ağustos, Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu ve Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu için son başvuru tarihi 14 Ağustos olarak belirlendi. Antalya Film Forum salgın önlemleri nedeniyle bu yıl çevrim içi düzenlenecek. Ödüller 7 Ekim’de düzenlenecek törende açıklanacak.

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