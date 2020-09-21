Antik kente verilen bir ömür

Eğitimini Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde alan Öztepe, 1988’de mezun oldu. Öztepe, 1991 yılında yüksek lisans, 1999’da doktora çalışmasını tamamlayarak doktor unvanını aldı. Çanakkale Arkeoloji Müzesi ve Ankara Üniversitesinde çeşitli görevlerde bulunan Erhan Öztepe, Ayvacık’taki Gülpınar kazısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Salamis kazısı ve Zeugma projelerinde çalışıp 2018’de profesör oldu. 1986’da öğrenci olarak geldiği Alexandria Troas Antik Kenti’nin 2011’de kazı başkanlığına getirilen Öztepe, yaklaşık 10 yıldır bölgenin kazı ve araştırmalarını yürütüyor. Prof. Dr. Öztepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretci olarak geldi bu bölgede kesintisiz olarak 34 yıldır çalıştığını söyledi. Öztepe, “Neredeyse bir ömür diyebilirim. 34 yıldır buradayız” dedi.