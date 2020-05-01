Ara Güler Arkas Sanat Merkezi’yle evlere geliyor

Arkas Sanat Merkez, fiziksel olarak ziyarete kapalı olsa da son sergisi Ara Güler Merhaba İzmir’i dijital olarak 1 Mayıs’ta ziyarete açıyor. www.arkassanatmerkezi.com adresine bugüne kadar açılmış 20 sergisinin dijital olarak üç boyutlu gezilebiliyordu. Ara Güler Merhaba İzmir! sergisi de Mayıs ayı itibariyle sesli rehber anlatımı ile üç boyutlu olarak izlenebilmeye başlanıyor.

Direktörlüğünü Arkas Sanat Merkezi Direktörü Müjde Unustası ve Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç’ın üstlendiği, büyük usta Ara Güler’in, hayatında özel bir anlama sahip olan “Merhaba” ile bu kez İzmir’i selamladığı sergide, ilk kez gün yüzüne çıkan İzmir fotoğrafları, Ara Güler’in gençlik yıllarında yaptığı edebi çalışmalar, doğup büyüdüğü ve yaşamı boyunca belgelediği İstanbul’a ait fotoğraflar ile Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Oğuz Atay gibi Türk Edebiyatı’nın önde gelen isimlerine ait 100 adet portre yer alıyor. Bunların yanı sıra, Yeryüzünde Yedi İz serisinden Bertrand Russel, Tennessee Williams, louis Aragon, William Saroyan, Marc Chagall, Salvador Dali ve Pablo Picasso’nun Ara Güler tarafından çekilmiş portreleri olmak üzere 711 eser var. Bu fotoğraflara, Ara Güler’in dünya kamuoyuna tanıttığı Afrodisyas Antik kenti, Nemrut ve Nuh’un Gemisi ile ilgili fotoğrafları eşlik ediyor.

Çocuklar Evde de Sanatla İç İçe

Arkas Sanat Merkezi çocuklar için de hazırladığı online atölyeler ile evde de olsalar sanattan kopmamalarını sağlıyor. Düzenlediği sergilere paralel olarak, çocuklara yönelik yaratıcı ve eğitici atölye çalışmaları gerçekleştiren Arkas Sanat Merkezi, Ara Güler Merhaba İzmir! sergisi ile mayıs ayında yaş gruplarına özel atölye çalışmalarında çocuklarla buluşacak. 5-7 yaş grubundaki minikler için “Sanatçıların Renkli Yüzleri”, “ Portremi Çiziyorum”, “Çocukların ve Gökyüzünün Renkleri ”, “Bul ve Keşfet”, “ Benim Fotoğraf Makinamın Resimleri ”, 8-10 yaş grubundaki minikler için ise “Vizörden Bakan Kim?”, “Çocukların Renkleri Şehirleri Boyadığında”, “Güzel günlere neşeli çerçeveler”, “ Ara Güler Nereye Bakıyor?” ve her iki grup için de Anneler Günü’ne özel online atölyeleri çocukların hayal dünyalarını kağıtlara aktarıp farklı malzemeler kullanmaya teşvik ederek yaratıcılık dünyalarını geliştirebilme fırsatı yakalıyor.