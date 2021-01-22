Arkas Sanat Merkezi'nden çocuklara özel etkinlikler

Arkas Sanat Merkezi yarıyıl tatilinde çocuklara özel keşif ve eğlence dolu bir etkinlik takvimi oluşturdu. ‘Yarıyıl Tatili Çevrimiçi Çocuk Etkinlikleri’ temasına sahip programla çocukların “Çizgi”, “Renk” ve “Doku” gibi temel sanat konularını keşfetmeleri sağlanacak. Farklı yöntemlerin deneyimlenerek el ve göz koordinasyonları, estetik beğeni ve yaratıcılık unsurlarının da geliştirilmesinin hedeflendiği atölye çalışmaları zoom meeting uygulaması üzerinden yapılacak. Ücretsiz gerçekleşecek atölyelere sınırlı sayıda katılım olacak. 27 Ocak, 3 Şubat ve 10 Şubat tarihlerinde saat 12:00 ve 14:00’de iki seans olarak yapılacak olan atölyelere 5-7 yaş ve 8-10 yaş arasındaki çocuklar katılabiliyor. Program detayları ise şöyle:

Çizgi

27.01.2021

5-7 yaş: Neşeli Çizgiler Buluşursa

Saat: 12:00

8-10 yaş: Çizgi Ustaları

Saat: 14:00

Renk

03.02.2021

5-7 yaş: Mevsimlerin Renkleri

Saat: 12:00

8-10 yaş: Renk Deneyi

Saat: 14:00

Doku

10.02.2021

5-7 yaş: Pütürlü Nesneler: Sanatta Doku

12:00

8-10 yaş: Doku Kaşifleri

Saat: 14:00

Etkinliklere katılmak isteyenler, info@arkassanatmerkezi.com adresine isim-soyisim, atölye tarihi, saati ve yaş grubu bilgilerini mail atarak kayıt yaptırabilirler.