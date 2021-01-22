Arkas Sanat Merkezi'nden çocuklara özel etkinlikler
Arkas Sanat Merkezi, yarıyıl tatilinde çocuklara doku, çizgi ve renk dolu çevrimiçi etkinlikler hazırladı. Katılımın ücretsiz olduğu ‘Yarıyıl Tatili Çevrimiçi Çocuk Etkinlikleri’ ile çocukların daha yaratıcı düşünmeleri, sanatta yeni keşifler yapmaları ve eğlenmeleri hedefleniyor. Ayrıca Youtube kanalında da diğer eğitici ve yaratıcı etkinlikleri izlenebiliyor.
Arkas Sanat Merkezi yarıyıl tatilinde çocuklara özel keşif ve eğlence dolu bir etkinlik takvimi oluşturdu. ‘Yarıyıl Tatili Çevrimiçi Çocuk Etkinlikleri’ temasına sahip programla çocukların “Çizgi”, “Renk” ve “Doku” gibi temel sanat konularını keşfetmeleri sağlanacak. Farklı yöntemlerin deneyimlenerek el ve göz koordinasyonları, estetik beğeni ve yaratıcılık unsurlarının da geliştirilmesinin hedeflendiği atölye çalışmaları zoom meeting uygulaması üzerinden yapılacak. Ücretsiz gerçekleşecek atölyelere sınırlı sayıda katılım olacak. 27 Ocak, 3 Şubat ve 10 Şubat tarihlerinde saat 12:00 ve 14:00’de iki seans olarak yapılacak olan atölyelere 5-7 yaş ve 8-10 yaş arasındaki çocuklar katılabiliyor. Program detayları ise şöyle:
Çizgi
27.01.2021
5-7 yaş: Neşeli Çizgiler Buluşursa
Saat: 12:00
8-10 yaş: Çizgi Ustaları
Saat: 14:00
Renk
03.02.2021
5-7 yaş: Mevsimlerin Renkleri
Saat: 12:00
8-10 yaş: Renk Deneyi
Saat: 14:00
Doku
10.02.2021
5-7 yaş: Pütürlü Nesneler: Sanatta Doku
12:00
8-10 yaş: Doku Kaşifleri
Saat: 14:00
Etkinliklere katılmak isteyenler, info@arkassanatmerkezi.com adresine isim-soyisim, atölye tarihi, saati ve yaş grubu bilgilerini mail atarak kayıt yaptırabilirler.