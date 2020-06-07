MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Artun Ünsal'dan yemek ve siyaset üzerine bir kitap
ABONE OL
07.06.2020 - 17:22 |

Artun Ünsal'dan yemek ve siyaset üzerine bir kitap

Siyaset bilimi profesörü, sosyolog, yemek ve mutfak kültürü araştırmacısı, gurme Artun Ünsal’ın, geniş ve disiplinlerarası birikimiyle, yaklaşık 10 yıllık bir çalışma sonucunda ortaya koyduğu İktidarların Sofrası Everest Yayınları’ndan çıktı. İktidarların Sofrası gerek hacmi gerek içeriğiyle bir başyapıt.

Artun Ünsal'dan yemek ve siyaset üzerine bir kitap

Yemek ve siyaset ilişkisini Sümerlerden Antik Yunan medeniyetine, Roma İmparatorluğu’ndan Orta Asya Türklerine, Moğollardan Osmanlı Devleti’ne uzanan geniş bir coğrafya ve tarihsel dizge içinde her yönüyle ele alan İktidarların Sofrası, yemek ve sofra kültürünün siyasete etkilerini ekonomik, kültürel, sosyolojik, antropolojik, iletişimsel ve simgesel boyutlarıyla inceliyor. 
 
Uygarlık tarihi boyunca yinelenerek süren çeşitli ritüellerin, alışkanlıkların, geleneklerin, sofra düzenlerinin, armağan-ikram-bölüşüm-paylaşım ilişkilerinin geniş, simgesel alanını ayrıntılı bir biçimde çözümleyen araştırma, yeme-içme kültürünün çok eski çağlardan günümüze, görkemli saray davetlerinden alçakgönüllü ev sofralarına kadar her alanı nasıl belirlediğini, yönettiğini, anlamlandırdığını zengin ve akıcı bir dille gözler önüne seriyor. 
İktidarların Sofrası kültür tarihi, siyaset ve gastronomi meraklıları için vazgeçilmez bir başucu kitabı.

Ramazan öğretmenden alkışlanacak hareket! Tablet isteğini yerine getirdiDiyarbakırlı yardımsever öğretmen Ramazan Mervan Kurt, bayramlık dağıttığı sırada kendisinden tablet isteyen öğrencinin isteğini geri çevirmedi. Ramazan öğretmen, hayırseverlerden topladığı paralarla aldığı tableti, öğrenciye ulaştırdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Termometreler 47 dereceyi gösterdi, yaşlılar sokağa çıkmadı!

Son dakika... Termometreler 47 dereceyi gösterdi, yaşlılar sokağa çıkmadı!

Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

Tatile gidecek milyonları ilgilendiriyor! Yapmanız gereken...

Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

HES kodu nereden ve nasıl alınır? SMS ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodu nereden ve nasıl alınır? SMS ile HES kodu nasıl alınır?

Sıradaki Haber