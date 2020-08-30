Bavul Eylül sayısında Tezer Özlü sürprizi

Tezer Özlü dosyasında Arzu Erkan Yüce, Ezgi Örnek ve Evrim Kuran yazılarıyla katkı sunarken bu yazılara Gül Çetin ve Berrin Simavlıoğlu çizimleri eşlik etti. Kapakta ise Özlü’yü Ethem Onur Bilgiç resmetti.

Dergide ayrıca Şükrü Erbaş, Ataol Behramoğlu, Emre Kongar, Haydar Ergülen, Nejat İşler, Güvenç Dağüstün, Kaan Sezyum, Ayşen Şahin, Sedef Orman, Aydilge, Meltem Yılmazkaya, Pınar Ergün, Almula Türedi, Ali Deniz Uslu, Nuran Taşhan, Esin İris, Doğuş Şahin, Evren Barış Yavuz, Ezgi Örnek Mehmet Said Aydın, Taner Turna, Seçkin Erdi, Yunus Emre Ceren, Berfin Ağkurt, Deniz Karaağaç, Ferhat Bakan ve Önder Abay yazı ve şiirleriyle yer aldı.

Bahadır Boysal, Sama Bada, Otisabi ve Murat Ertel imzalı çizgiler de dergide okurlarla buluşuyor.