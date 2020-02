İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 48’inci İstanbul Müzik Festivali 2-25 Haziran tarihleri arasında klasik müzik severlerle buluşacak. “Beethoven’ın Aydınlık Dünyası” temasıyla izleyicilerinin karşısına çıkacak festivalin önceki gün düzenlenen basın toplantısında İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen ve İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya festival hakkında bilgi verdi.



Değerlerinden ilhamla

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı festivale ilişkin olarak şunları söyledi:



“Festival programı, doğumunun 250’inci yılında dünya çapında anılan büyük bestecinin temsil ettiği aydınlanma felsefesinden, eşitlik, kardeşlik, doğa sevgisi gibi değerlerden ilham alıyor. Her yaştan dinleyicinin katılabildiği konserlerimizle festivalin yine geniş bir kitleye ulaşacağına inanıyoruz.” Eczacıbaşı, ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da konservatuarların müzik ve şan bölümü öğrencilerinin ücretsiz olarak konserlere katılabileceğini ekledi.



Açılışı Tekfen yapacak



İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya da “Seçkin orkestra ve solistlerin yer alacağı festivalde üç adet yeni eser siparişi ile temayla bağlantılı birçok yaratıcı proje sunulacak. Beethoven’ın doğa sevgisi alt teması ile çevre sorunları ve sürdürülebilirlik gibi güncel konularla insan ve doğa arasındaki ilişkiye dikkat çekecek; parklarda ve açık havada düzenleyeceğimiz konserler ve çocuk atölyeleri ile hep birlikte doğada olmanın keyfini yaşayacağız” dedi.



Festivalin açılış konserinde 2019-2022 Açılış Konseri Orkestrası olan Tekfen Filarmoni Orkestrası ile kemancı Stella Chen’in yer alacak. Festival, Beethoven’ın Re Majör Keman Konçertosu’yla 2 Haziran’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda izleyicilerine kapılarını açacak. Festivalin son gününde ise 2019 Gramophone Klasik Müzik Ödülleri’nde Yılın Sanatçısı seçilen Vikingur Ólafsson ve yıldız şef Elim Chan yönetimindeki Berlin Konzerthaus Orkestrası verecekleri konseriyle dinleyicisine veda edecek.



Festivalin bu yılki siparişi olan besteci Turgay Erdener’in Pastoral Dokuzlu “alla turca” ve festivalin Ernst von Siemens Müzik Vakfı fonu desteği ile Tekfen Vakfı ortak siparişi olan Hasan Uçarsu’nun “Toprak Sever İnsanları Birer Birer” eserleri dünyada ilk kez festival kapsamında dinleyicilerle buluşacak. Ayrıca Essen Philharmonie, Riga Güz Oda Müziği Festivali ve Hoffmann Vakfı Başkanı André Hoffmann’ın desteğiyle Wigmore Hall ortak siparişi, Peteris Vasks’ın bestelediği Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 6’nın da Türkiye prömiyeri festival kapsamında gerçekleştirilecek .



Çocuklara özel konserler

Çakırkaya, festivalin yaş ortalamasının düştüğünü belirterek bebekler, küçük çocuklar ve ailelerine yönelik sahne sanatları üzerine uzmanlaşmış İspanyol topluluk La Petita Malumaluga’nın tüm dünyada yankı uyandıran projesi Bebeklere Beatles, festival kapsamında bebek ve çocuklarla buluşacak. Proje kapsamında bebekler The Beatles’ın unutulmaz ezgileriyle beraber ebeveynleriyle müzik dolu bir gün geçirecekler.









Klasik müziğin güçlü kadınları

Kapanış konserini yönetecek kadın şef Elim Chan’ın yanında festival, klasik müzikte kadın gücünün simgesi olmuş büyük sanatçılardan bazılarını da konuk ediyor. Beethoven’ın en iyi yorumcularından biri olarak kabul edilen İdil Biret, “İdil Biret ile 250. Yılında Bir Beethoven Yolculuğu” konserleriyle dinleyicisiyle buluşacak. British Council’in WoW İstanbul Dünya Kadınlar Festivali 2020 işbirliğiyle ise 100’ün üzerinde uluslararası ödül ve iki Grammy sahibi perküsyoncu Evelyn Glennie, 15 yıldır İstanbul’da yaşayan Amerikalı perküsyoncu Amy Salsgiver, BİFO ve sa.ne.na üyesi Seçil Kuran, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve BİFO’da düzenli olarak çalan Ceren Aydın, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası yardımcı başkemancısı ve Orchestra Sion’un başkemancısı Nilay Sancar ile bir araya gelecek.



Onur ödülü Ahmet Say’a



Festivalin bu yılki Onur Ödülü, müzik eğitimci ve müzik yazarı Ahmet Say’a sunulacak. Festivalin Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Rus ekolünün önde gelen temsilcilerinden Alexander Rudin’e verilecek. Alexander Rudin’e ödülü 20 Haziran akşamı Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek konser öncesinde takdim edilecek.